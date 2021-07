Deixei Lisboa para trás a 8 de abril de 1967, ao som da fanfarra militar no cais de Alcântara e do acenar dos lenços brancos. Cheguei à Guiné a bordo do paquete ‘Uíge’, integrado na Companhia de Comando e Serviços do Batalhão de Artilharia 1914. Era sapador, com a especialidade minas e armadilhas. Ainda hoje não sei quem me pôs a alcunha de Reguila. Estive sempre na região de Tite.Foi o nosso batalhão que começou a construir a estrada de Nova Sintra, em 1967. Tivemos de abrir caminho e desobstruir os trilhos até ao local onde iria também nascer um novo quartel, numa área controlada pelo PAIGC. Toda a estrada foi rasgada sob fortes ataques do inimigo e sofremos inúmeras baixas nessa empreitada. Nunca descansávamos. Umas vezes tínhamos de picar a estrada, com um ferro, à procura de minas, enquanto as outras companhias nos faziam segurança para não sermos apanhados desprevenidos e depois trocávamos - íamos nós para as laterais da estrada fazer a segurança e eles picavam.Num dos graves acidentes que foram ocorrendo, houve uma mina antipessoal que rebentou e desfez, até à cintura, o colega que ia à minha frente. Foi uma desgraça. Tivemos de transportá-lo num oleado que usávamos por causa da chuva.