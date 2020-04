“Fomos arrancados à família e levados para a guerra”

Embarcámos no cais de Alcântara, em Lisboa, a 16 de agosto de 1969, com destino a Moçambique. A viagem, no paquete ‘Niassa’, demorou quase um mês. Éramos cerca de 2400. À passagem pelo cabo da Boa Esperança, que é um verdadeiro ‘cabo das Tormentas’, pensei que já não chegávamos ao destino. O navio levantava a proa devido às ondas, subia uns seis ou sete metros e, a seguir, batia no mar. Foram três dias assim.

Saímos do barco em Lourenço Marques [hoje Maputo] onde fomos recebidos pelo Movimento Nacional Feminino. Davam as boas-vindas e ofereciam cigarros. Eram as madrinhas de guerra, que depois nos escreviam. Mas o que mais me surpreendeu foi um iate da Suécia que estava a 300 metros com meninas lourinhas a dizerem-nos adeus. Elas de férias

e nós íamos a caminho de uma guerra. No dia seguinte arrancámos para Nacala, onde recebemos o equipamento de combate, uma G3 nova - ainda sei o número da minha G3 -, cinturão, cartucheiras e uma faca de mato. Voltámos a entrar no barco e seguimos rumo a Porto Amélia, hoje Pemba.

Quando chegámos estava lá o batalhão que íamos render e que ia para uma zona de descanso, mais a sul. Começámos a descarregar e a pôr os nossos sacos em cima de umas caixas compridas que ocupavam toda a largura do porto. Qual não foi o nosso espanto quando os colegas que vinham embora começaram a dizer que estávamos sentados em cima de caixões. Eram umas 40 caixas e tinham urnas lá dentro. Foi aí que percebemos a realidade que íamos enfrentar. São situações muito complicadas, sermos arrancados da nossa família, meterem-nos num barco e mandarem-nos para uma guerra.

Rumo a Macomia

Descansámos num campo de futebol, debaixo da viaturas, durante a noite. E depois arrancámos para o nosso destino: Macomia. Eu era mecânico e pertencia ao pelotão de serviço material. Num domingo, o alferes chega ao pé de mim e diz: "Gonçalves, prepara uma viatura porque a coluna que saiu de manhã teve um acidente." Lá fomos, com um pelotão de sapadores para fazer a segurança. Foi a primeira vez que fui para o mato. Fizemos cento e tal quilómetros e quando chegámos a viatura estava capotada, numa picada muito íngreme. Como já era de noite, tivemos de esperar. Encostámo-nos às árvores, dois a dois, por causa do cacimbo. Eram mais ou menos duas da manhã quando o meu colega pergunta: "Não achas que isto está a subir e a descer?" Eu respondi: "Realmente, tens razão." Começámos a pensar se não estávamos num buraco, camuflado com folhas, e se o inimigo não estaria lá em baixo. Por precaução, mudámos para outra árvore. Quando veio o dia fomos ver o que estava a mexer e, afinal, era um cágado gigante. Nunca tinha visto uma coisa assim. Tirámos a viatura sinistrada e regressámos.

Passados mais ou menos 15 dias de termos chegado, uma coluna que tinha saído de manhã cedo, para reabastecer a companhia que estava na serra de Mapé, uma zona terrível, foi atacada. Lá arrancámos com uma viatura e outro pelotão. Um dos condutores tinha levado um tiro no cotovelo, o alferes um tiro no pescoço, o enfermeiro tentava dar os primeiros socorros e as transmissões chamavam o helicóptero de socorro. Uma das viaturas tinha sido atingida por uma bazuca e o condutor estava morto. Passado um pouco, chega o helicóptero para levar os feridos para Mueda, onde tínhamos um hospital. Lá arranjei forma de trazer as viaturas sinistradas. Quando chegámos ao aquartelamento metemos o colega numa urna e fizemos o funeral no dia seguinte. Foi sepultado num cemitério, sem qualquer vedação, junto a uma missão de religiosas.

Ficámos 13 meses em Macomia e depois fomos 11 para a zona de Ribaué, muito mais calma. Chegámos a 7 de setembro de 1971.

Depoimento de: José Mário Gonçalves

Comissão: Moçambique (1969/1971)