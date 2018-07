Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fonte da juventude

O antienvelhecimento é uma das áreas onde mais se notam os progressos da tecnologia aliada à medicina

Por João Ferreira e Suely Costa | 00:30

A ciência e a tecnologia estão cada vez mais perto da descoberta da fonte da juventude, no sentido de vivermos cada vez mais tempo com melhor qualidade de vida e com menos sinais do passar dos anos no corpo e no rosto. Em Portugal há vários especialistas reconhecidos internacionalmente pelo seu trabalho na área do antienvelhecimento. Um deles é o chamado ‘médico dos famosos’. Christian Chams é dermatologista especialista em medicina estética e está em Portugal há 7 anos. Já administrou tratamentos à base de microinjeções de vitaminas e produtos naturais a figuras como as rainhas Letizia de Espanha e Rania da Jordânia, a atriz Sharon Stone, Madonna e até a George Clooney. A repórter experimentou e garante que se sentiu logo mais nova. Na realidade é isso que todos queremos, viver mais e melhor, e se possível conseguir chegar "novo a velho". Para isso, o médico Manuel Pinto Coelho defende que se fizermos uma reposição hormonal é possível "que uma pessoa de 60 ou 70 anos, bioquimicamente tenha 25". Mas não basta ser. Também há que parecer mais jovem e saudável. Além das rugas e da flacidez, o excesso de peso é outra das marcas visíveis com o passar dos anos. Para tratar o problema da gordura localizada e melhorar o aspeto da pele, o Liposhaper permite fazer uma lipoaspiração não invasiva. Por todo este trabalho a Clínica do Tempo recebeu recentemente em Nova Iorque um prémio internacional considerado uma espécie dos óscares do antienvelhecimento,o ‘BID Quality Award New York’. O nutricionista Humberto Barbosa, fundador da clínica, está orgulhoso pelo reconhecimento dos "excelentes resultados obtidos".