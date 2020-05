“Furriel foi atingido com um foguete em cheio no peito”

Tirei a especialidade de eletricista de aviões e estava colocado na Base Aérea nº. 7, em S. Jacinto, Aveiro, quando veio a ordem para embarcar. Cheguei a Moçambique a 20 de junho de 1973. Fiquei na Beira a aguardar colocação e enquanto esperava fui dar sangue (A Rh-, grupo muito raro) porque tinha havido um acidente com duas Berliet, cheias de soldados, que se despistaram ao descerem para uma ponte, com uma curva acentuada à entrada. A velocidade era excessiva, por terem medo de serem atingidos e, ao atravessarem o rio Gorongosa, caíram à água. Houve um número elevado de baixas, daí o pedido urgente de sangue. A guerra aproximava-se.

Após duas semanas de espera, veio, finalmente, a minha colocação: Nacala, Esquadra 501 Tigres (aviões de hélice). Permaneço em Nacala cerca de cinco meses e lá vem a ordem para embarcar para Mueda, em destacamento. Aí estremeci e assaltaram-me todos os pensamentos derrotistas: "Vou para o pior sítio da guerra em Moçambique… não regresso vivo."

Embarquei num Dakota (DC3) para me deslocar até Mueda e foi nessa viagem que comecei a voar a sério… a rapar (voo rasante às árvores), por causa dos mísseis que os ‘turras’ já usavam. Foi uma sensação única.

Transporte de feridos

As coisas foram decorrendo no que para nós, Força Aérea Portuguesa, eram normais: abastecimentos, correio, evacuações, proteção aérea, etc. Desta normalidade destaco as evacuações porque, aí sim, as entranhas revolviam-se, tal os casos desesperados que transportávamos. E houve duas que me afetaram sobremaneira. Uma, em que o soldado que estava a ser retirado se levantou da maca e queria ir para os bancos da frente do avião (um Dornier DO27). O piloto vira-se para mim e grita: "Segure-me esse gajo, não o deixe vir cá para a frente, senão a coisa complica-se". Os DO27, naquela altura, tinham duplo comando, ou seja, no lugar do mecânico também existiam pedais e ‘manche’ e, se o ferido passasse para a frente, era mesmo complicado. Levantei-me e, passando para o lugar de trás, agarrei no soldado e obriguei-o a sentar-se na maca, não sem antes ter levado uma valente vomitadela que me encharcou. O rapaz estava com hepatite e paludismo e muito debilitado. Quando cheguei a Mueda tive de fazer uma desinfeção geral. Como não estava lá o enfermeiro, abri a torneira de purga do avião, esfreguei-me com gasolina, ficando com a pele branca, apesar de ir logo para o banho… de vez em quando, lá se fazia uma asneirola.

A outra evacuação que nunca mais esqueci e me afeta até hoje foi feita de Porto Amélia-Mocímboa da Praia-Porto Amélia. Certo dia, pedem uma evacuação de dois sentados (feridos que se podiam sentar) e de dois deitados (feridos muito graves que tinham transporte em maca). Duas macas, uma em cada avião, e lá vamos nós rumo a Mocímboa da Praia. Ao chegarmos, dois dos feridos tinham morrido. Como o comandante do destacamento não quis lá ficar com os mortos, resolvemos trazê-los, apesar de ser proibido transportar mortos… Se houvesse problemas, alegávamos morte em voo.

O que tinha acontecido e o porquê daqueles mortos e feridos? No pós-25 de Abril, o que fez uma guarnição de um quartel? Abandonou o quartel e as armas e meteram-se todos a pé, a caminho de Mocímboa da Praia. Os ‘turras’ saltam ao caminho dos tropas desarmados e atingem os soldados. Um soldado leva uma rajada e é atingido mesmo no meio da testa, no coração e nos testículos. Um furriel é atingido com um foguete RPG em cheio no peito, ficando sem esterno e com o pouco dos ossos das costelas que sobraram todos negros da explosão. Foi uma visão horrível. O piloto ficou muito impressionado... éramos todos jovenzitos de 19, 20 anos. Regressei numa sexta-feira, a 13 de dezembro de 1974.





António Rodrigues Mota

Moçambique (1973/1974)

Força Aérea-Esquadra 501 Tigres

Desenhador reformado, 67 anos. é casado, tem um filho e duas netas