Gargalhada é arma contra a pandemia

Vamos começar com um conselho: "Olá, nesta época de crise não faças como eu, não metas a cabeça na areia a fingir que não vês o problema, até porque ficas com o rabo de fora e estás sujeito a que a Covid venha por detrás e pumba, além de infetado ainda ganhas um andar novo. Segue os meus conselhos: fica em casa, lava as patas e sobretudo não percas a esperança que a vida é bela." Esta sugestão não foi dada por nenhum profissional de Saúde ou membro do Governo numa conferência de imprensa onde se fala de picos, planaltos, curvas e boletins, mas sim nas redes sociais por uma avestruz estranhamente parecida com o humorista Herman José.Também já se mascarou de diretora-geral da Saúde, cabelo louro arrumadinho sobre o rosto, óculos a completar o figurino: "Olá, eu sou a Graça Freitas e venho mais ou menos dizer-vos aquilo que até agora sabemos sobre a Máscara. Bom, ela foi estreada a 29 de julho de 1994 na América, nos Estados Unidos, e foi realizada por Chuck Russell, os protagonistas eram o Jim Carrey, grande artista que eu gostei muito de ver trabalhar e uma rapariga que curiosamente me faz lembrar a Marta Temido, que é a Cameron Diaz. À medida que formos tendo mais informações vou-vos pondo ao corrente, quanto faturou, quando estreou em Portugal, se vai haver sequelas. Até lá, estejam atentos", brincava Herman no vídeo caseiro que arrancou muitos ‘gostos’ e comentários dos fãs, ansiosos por uma gargalhada em tempo de confinamento. E com uma periodicidade que envergonharia os chefs, o humorista também publica receitas para animar o estômago (creme malvado de lentilhas e frango marinado em mostarda, lima e sal) durante a quarentena. O isolamento aumenta a produção e a criatividade, mesmo que o tema não dê vontade de rir."A haver característica divina que nos distingue dos demais animais, o sentido de humor é com certeza a principal. Desde tempos imemoriais que uma boa gargalhada funciona como arma preciosa na ultrapassagem das piores crises, sejam elas guerras, tsunamis, mortes ou catástrofes. Esta crise não tinha de ser diferente: atente-se na enxurrada de brincadeiras que inundam as redes sociais", justifica o humorista, que teve de cancelar a sua festa de aniversário (onde teria 200 convidados) por causa das medidas impostas para travar o novo coronavírus. Em casa soprou as velas e é também a partir de casa que tem estado a trabalhar para a RTP, num programa que mais não é do que uma ficção humorística feita sem estúdio ou cenários e que funde o universo Nelo e Idália (um dos seus grandes sucessos) com as preocupações atuais ligadas ao novo coronavírus e onde cada um dos atores, convidados por Herman, funciona como seu próprio câmara, usando o telemóvel."A ironia funciona neste caso, como em tantos outros, como válvula de escape e poderoso antidepressivo.""Assistir a comédia é como levar o cérebro ao ginásio. O nosso papel é tentarmos ser criativos com vídeos e posts engraçados para manter a sanidade mental de todos, a comédia é uma arte nobre, que faz bem à alma das pessoas", concorda Fernando Rocha, um dos pioneiros da stand up comedy em Portugal, ele que testou positivo ao novo coronavírus e fez questão de partilhar a notícia nas redes sociais. "Vou-me recuperar para depois vos continuar a animar. Por isso, meus amigos, não se preocupem. Eu só me adiantei para ficar logo livre disto e depois vos animar a todos. Estão a ver o Titanic quando foi ao fundo e a banda continuou a tocar? Prontos, eu sou a vossa banda.Quando esta m**** estiver toda partida, eu estou aqui para vos animar", partilhou Rocha sem perder o sentido de humor, ainda que de pijama e isolado num quarto. O humorista estava há 12 dias sem qualquer sintoma da Covid-19 quando a ‘Domingo’ conversou com ele a meio da semana passada e encontrava-se à espera de fazer novo teste e confirmar que está livre da doença que nos últimos meses tem afligido o mundo. Sobre o facto de ele próprio ter vivido na primeira pessoa o tema mais aproveitado pelos humoristas (e pela população em geral, sedenta de uma boa gargalhada numa altura em que rir pode ser mesmo o melhor remédio), o humorista confidencia que ainda vão ouvi-lo falar muito na Covid-19. "Vou com toda a legitimidade brincar com isso, mas com o objetivo de fazer rir as pessoas e não chocá-las", partilha Fernando, cujo cuidado na hora de fazer rir o público é nunca gozar ou humilhar outro alguém.No dia em que foi decretado o estado de emergência em Portugal, o humorista Jel fez uma adaptação da música ‘I Want to Break Free’, dos Queen, à Covid-19 e ao isolamento. "Estou fechado aqui, estou fechado aqui, estou fechado aqui há uns dias e não sei quando vou sair. Estou fechado aqui. Não sei, não sei quando vou sair. Mas tenho papel, mas tenho papel, folha dupla, macio e suave papel. Mas tenho papel. Eu sei, devia ter posto bidé. P’ra lavar o c*. Eu devia ter um bidé para lavar o c* mas só tenho o papel, precioso papel. Eu quero lavar o c*. Eu quero lavar o c*. Eu quero lavar o c*", canta Jel de camisa aberta e calções, enquanto anda pela casa, de aspirador na mão, dentro da banheira com rolos de papel higiénico ou na cozinha a lavar e a limpar a loiça."Todos os temas são passíveis de uma abordagem humorística", diz, considerando que o humor não deve ter limites nem tabus. "Qualquer tema que açambarque a atenção do modo que esta pandemia o faz é apetecível para um humorista"."Se houver censura consoante os gostos do público deixa de haver humor, porque há sempre alguém que não gosta de determinado tema. A frase ‘não se brinca com coisas sérias’ faz-me rir porque pergunto-me: o que serão essas ‘coisas sérias’? Para mim pode ser bicicletas. Se calhar, se eu for apaixonado pelo ciclismo, posso não gostar de brincadeiras com o tema. Por outro lado, posso adorar piadas de sífilis… Desde que não seja acerca de uma pessoa que apanhou sífilis no assento de uma bicicleta. A piada está na cabeça de quem a ouve", acredita o comediante Hugo Sousa. "O que as pessoas têm de entender é que são apenas piadas. As piadas acerca de doenças não causam nem curam essas mesmas doenças. Apenas podem tornar a coisa mais levezinha e provocar umas gargalhadas. Neste momento, nós temos o papel de animar as tropas em tempo de guerra. Para as famílias em ânsia, trancadas em casa durante semanas a fio, só há mesmo um caminho para a salvação: rir!! E comer, vá…"O premiado cartoonista Vasco Gargalo concorda. "O riso é sempre a melhor forma de conseguirmos ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia, o humor é um bálsamo para os nossos dias, faz rir, pensar e refletir. Brincamos com assuntos sérios, nem sempre somos bem vistos, nunca conseguimos reunir um consenso. Necessito fazer humor, é um escape para os problemas mais sérios a que assistimos todos os dias. O humor necessita de desgraça para sobreviver", acredita o cartoonista que chegou a ser ameaçado de morte por causa de um cartoon publicado pela primeira vez em novembro de 2019 e que mostra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a empurrar um caixão coberto com a bandeira palestiniana para um crematório. "Existem temas fraturantes, esses são mais exigentes, normalmente o resultado final é sempre mais forte e gera opiniões polémicas, mas deve ser o objetivo de um cartoon: fazer-nos pensar e refletir e até mesmo não concordar", considera.Na sua agenda está sempre a atualidade. "A Covid-19 é, sem dúvida, uma experiência nova, um momento como nunca vivemos, no meu caso aguça-me a criatividade, temos muito por onde agarrar, entre Trump, Bolsonaro, Boris, entender as causas do vírus, o vírus económico, as medidas de contingência, os materiais de proteção, o que ainda está para vir, por isso vou no futuro próximo continuar a desenhar sobre esta pandemia", promete o cartoonista da ‘Domingo’, a quem não faltará material para surpreender os leitores todos os domingos."Faço votos para que em breve o tema ‘pandemia’ deixe de ser assunto", remata Herman José, a quem roubamos mais um conselho musical: "O Covid é uma po, uma po, uma po, uma potente pandemia/O isolamento é uma mé, uma mé, uma mé, uma mera questão de bom senso/Há que lavar bem as mã, as mã, as mã, as mãozinhas noite e dia/Evitando que o co, o co, o co, o coração não fique tenso."