Uma simples amostra de saliva vai revelar como é que a primeira viagem à volta do Mundo – que levou os tripulantes da expedição de Fernão de Magalhães, oriundos da bacia do Mediterrâneo, a contactar, há 500 anos, com povos de outros continentes - está na base da diversidade humana e das misturas populacionais que foram acontecendo ao longo dos séculos.Este é um dos projetos em curso no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S ), da Universidade do Porto, liderado pela investigadora Luísa Pereira. A amostra de saliva dá-nos informação sobre o ADN (ácido desoxirribonucleico), molécula que constitui uma autêntica impressão digital genética e nos dá pistas sobre os nossos antepassados.