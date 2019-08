H.G. Wells além da Guerra dos Mundos

Correspondeu-se com George Bernard Shaw, Orson Welles ficou na história também por ter dado voz na rádio a um dos mais populares livros dele, ‘A Guerra dos Mundos’, uma obra-prima da ficção científica. H.G.Wells (1866-1946), que não escreveu apenas obras do género, ombreia com autores como Charles Dickens, Mark Twain ou Herman Melville na história da literatura em língua inglesa.



A editora E-primatur está a publicar a ficção curta completa deste inglês - e este mês deu à estampa o segundo e último volume; ambos incluem contos e novelas nunca antes publicados em Portugal.





"É duvidoso que o dom fosse inato. Pela minha parte, penso que lhe surgiu de repente. Na verdade, até aos trinta anos foi céptico e não acreditava em poderes milagrosos. Devo mencionar aqui, porque é o lugar mais adequado, que era um homem baixinho, de olhos castanhos vivos, cabelo ruivo muito eriçado, bigode cujas pontas dobrava para cima, e com sardas. Chamava-se George McWhirter Fotheringay - um nome que de forma alguma fazia prever milagres - e era empregado de escritório na Gromshott", excerto de ‘O Homem que fazia milagres’ inserido neste último volume.Em ambas as edições, dois terços dos contos nunca antes foram editados em Portugal - o País só ocasionalmente conheceu edições com as obras curtas de Wells, nomeadamente aquela cuja seleção foi de Jorge Luis Borges. Como nota o editor e fundador da E-primatur, a obra do inglês não é muito conhecida em Portugal, por não ter sido muito editado - as primeiras edições de ‘A Guerra dos Mundos’, por exemplo, chegaram primeiro às livrarias nacionais em traduções brasileiras."Há um mito em Portugal de que os contos vendem pouco, mas não é verdade", diz Hugo Xavier.