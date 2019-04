Homem relembra ataque: "Se não fosse a barreira tínhamos ficado lá todos"

Num ataque fiquei com estilhaços na cabeça e no peito e aproveitei a oportunidade para ser evacuado para Mueda.

Por Marta Martins Silva | 06:00

Embarquei no dia 21 de março de 1973 para Moçambique. Fui de avião, eu era da engenharia e fui para uma companhia de rendição individual. Parei em Luanda e depois na Beira, onde estive oito dias. Ao fim desse tempo fui para Nampula e durante um mês e meio estive no agrupamento de engenharia.

Até que num sábado à tarde recebi uma ordem: no domingo deveria apanhar um avião para Porto Amélia. Estive lá uma semana, havia muitos tropas porque era um quartel de adidos e muitos iam ali parar antes de seguirem para diversos destacamentos.



Apanhei uma coluna e fui para Mueda, deram-me três rações de combate, demorei cinco dias, fomos por ali acima e logo no final do primeiro dia da coluna vi a primeira desgraça. Era uma coluna grande, com mais de cem viaturas. Um negro que era ajudante foi ao mato buscar lenha, pôs o pé em cima de uma mina antipessoal e ficou sem o pé, foi a primeira evacuação.



Depois seguimos caminho, cheguei a Mueda, mas voltei para trás na mesma coluna para ir para Nairoto. Ao fim de um mês e tal fui para Nacatar, que era um pouco mais acima. Como éramos de engenharia estávamos sempre adidos a uma companhia de artilharia ou de infantaria, para eles nos fazerem proteção a nós porque a nossa missão era abrir caminho nas picadas estreitas.

Golpe de mão

Em Nacatar foi onde estive mais tempo, cerca de sete meses. Apanhei aí muita coisa: ataques mais pequenos era quase todos os dias, uma morteirada, uma rajada, mas apanhei um grande ataque a 9 de setembro de 1973: eles tentaram fazer um golpe de mão para entrar lá dentro.



Depois, em fim de setembro, início de outubro, fui para Moirite – aquilo era só um pelotão de uma companhia de atiradores açoriana que estava a fazer proteção à gente – e foi onde, passado um mês, apanhei um grande susto, ali que até era raro haver alguma confusão.

Mas a verdade é que aí apanhei um golpe de mão, eles entraram lá dentro e a gente teve de fugir. A engenharia era composta por cerca de 70 homens, quase todos africanos, brancos éramos poucos.



Nesse golpe de mão fui ferido, apanhei uma granada e uns estilhaços na cabeça e no peito – a gente estava a dormir quando começou a ouvi-los a gritar: ‘Está a avançar que isto é nosso, está a avançar que isto é nosso’, porque quem fazia segurança à gente eram as milícias de lá, e eles estavam todos feitos uns com os outros. A nossa sorte foi o facto de termos feito uma barreira - vivíamos em tendas de campismo - e essa barreira alta, com as máquinas que tínhamos trazido, foi o que nos protegeu do tiro direto.

Se não tivéssemos lá a barreira tínhamos ficado lá todos, não havia hipótese nenhuma. Foi no dia 5 para 6 de dezembro de 1973: há duas datas de que me recordo até hoje e essa é uma delas. Depois, no dia 6, fui evacuado para Mueda, tanto que estava em Mueda no dia 20 de janeiro de 1974 quando houve um grande ataque, esse ataque demorou sete horas, eles começaram a mandar morteiros.

Estava lá também no 25 de abril, mas só passados dois ou três dias é que soubemos, através dos radiotas (os das transmissões), o que se tinha passado. "Espera lá que aconteceu alguma coisa do outro lado", pensámos nós. Já nem descansámos enquanto não soubemos tudo o que tinha acontecido em Portugal.

Depois disso, a FRELIMO tomou conta das instalações do quartel em Mueda. Em setembro viemos para Nacala, juntámo-nos todos no aquartelamento local e depois aquilo ali já era o "salve-se quem puder".

Todos queriam ir embora o mais rapidamente possível: eu consegui vir cedo e cheguei a Portugal no dia 6 de dezembro, precisamente um ano depois de ter sofrido o tal golpe de mão.



Nome: Joaquim Bento Oliveira, conhecido por 'Almada'

Comissão: Moçambique (1973-1974)

Força: 1.ª companhia de engenharia

Info: 69 anos, casado, um filho