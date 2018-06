Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“A minha geração vive pior do que as anteriores”, diz Hugo Carvalho

Presidente do Conselho Nacional de Juventude assume-se como um político que não se revê em ninguém.

Por João Ferreira | 01:30

A tua geração é rasca ou está à rasca?

A minha geração vive pior do que as anteriores. Temos de ser a geração desenrascada, aprender a fazer por nós e mudar este rumo.



Assumes-te como um político e tens muito orgulho nisso. Estás em contraciclo com a maioria dos jovens portugueses?

Sou um jovem comum. Participo nos espaços que posso, sobre os temas que me interessam. Os jovens participam, informam-se, opinam e voluntariam-se. Isso é fazer política. Instituições e partidos é que não nos aproveitam - urge reinventá-los.



Os jovens em Portugal têm futuro?

Inevitavelmente o futuro é nosso. Mas qual o futuro que queremos e quando o vamos decidir e construir? Por mim, já. Falta, porém, espaço para os jovens nas estruturas de poder.



O futuro dos jovens em Portugal passa pelo entrangeiro?

O futuro dos jovens é global. Os jovens portugueses são cidadãos da Europa e do Mundo, onde quer que vivam.



Há um sentimento de revolta dos mais novos por não terem condições para sair de casa dos pais e adiarem a construção do futuro?

Grande revolta. Até serem criadas as condições para a minha geração ter um trabalho digno, sem ter de gastar todo o seu salário em rendas ou nas contas mensais, Portugal ficará estagnado. Recapitalizar bancos e não capitalizar o valor de uma geração é um erro que se paga caro, se insistirmos nele.



Durante a crise muitos colegas teus foram forçados a abandonar o ensino superior. É triste um jovem ter de optar entre o ensino e o pão?

Só progrediremos socialmente com uma educação de qualidade para todos. Educamos pessoas de amanhã com sistemas de ontem. Não funciona.



Denunciaste o escândalo dos estágios profissionais nos quais muitos jovens eram forçados a pagar para trabalhar. Essa realidade acabou?

Infelizmente não acabou. O IEFP prefere trabalhar com empresas e números do que com as pessoas jovens e desempregadas. Esta não é uma prioridade governamental. Optou-se por canalizar recursos para quem já trabalha, esquecendo os demais.



Quais são os políticos que te inspiram?

Muitos políticos me inspiram pelo contra exemplo:

fechados numa bolha e sem contacto com a realidade. Mostram-me o que não quero ser.