Imagens da beleza e do tempo

Há muito tempo que um livro de ensaios – pequenos, coisa de três, quatro páginas cada um – não me deixava tão feliz por tê-lo lido, ainda por cima quando se trata de um tema geralmente deixado nas mãos dos ‘especialistas’, ou seja, críticos de arte, comissários e curadores, que assinam textos que se dispensam bem e com grande facilidade.



Neste caso, Pedro Mexia escreve sobre exposições (em relação a algumas delas, provocando inveja superlativa), museus, pintores, pintura, fotografia – mas, sobretudo, sobre dois temas que andam ligados nos nossos silêncios: arte e felicidade. Este era um mundo em que não conhecíamos (salvo para quem acompanha as suas colunas na imprensa) a peregrinação de Mexia: saber de que falam as imagens.





Para o fazer, muitas vezes tenta ‘traduzir’ o que o cânone contemporâneo determinou intraduzível – as imagens. Só um excelente tradutor o pode fazer, como ele o consegue, logo no início, a propósito de duas obras de Ticiano (‘Diana e Actéon’ e ‘Diana e Calisto’); Mexia descreve o cenário de cada uma delas, como o faz depois com obras de Bosch, arriscando o pecado maior, ou seja, tornar visível o invisível, tanto a propósito de Caravaggio como, a seguir, quando mostra como o aparentemente vulgar Van Dyck executou os seus retratos para a corte de Carlos I de Inglaterra.Esta busca de visibilidade não é a busca de uma explicação, mas do próprio enigma, quer da arte, quer da felicidade e do consolo que podem atravessar as suas imagens ou serem absorvidos por elas. Não é por acaso que o diálogo com o enigma tem um momento alto num belo texto sobre Magritte, na evocação dessa relação difícil com a beatitude a propósito de Pierre Bonnard (dois ensaios maravilhosos), ou com a beleza, o belo e o tempo.Nem é por acaso que Pedro Mexia se torna infinitamente mais pessoal nos ensaios sobre fotografia: Cartier-Bresson ("o príncipe incógnito"), Nadar (no fundo, acerca da transfiguração, ou como a imagem devolve e mostra a alma dos objetos e das pessoas) e nos três textos que dedica à chamada "fotografia instantânea": primeiro, uma luminosa evocação da Kodak (os filmes que registam "um mundo que parecia ser, sem nunca ter sido, um dia de sol"), do Photomaton (um "positivo sem negativo") ou da polaróide (em que "a eternidade e o instante são a mesma coisa").O ensaio final é belíssimo, sobre as imagens que desaparecem, tal como a família, os verões de antigamente, as casas, as pessoas que amamos. Também isso é uma aproximação à beleza, que anula a tragédia do tempo. Aliás, todo o livro é belíssimo.

Livro: Dar à língua o que é dela

Esta é uma história do nosso idioma e das nossas raízes desde o século XVII. Uma bela fábula sobre as origens das palavras, das referências, da ortografia, dos sons, da família galega – Fernando Venâncio é um sábio que se explica maravilhosamente bem, e este é um livro para todos os que amam a nossa língua.

Disco: Viola, o instrumento dos anjos

A capa do disco é provocação pura: a alemã Johanna Rose vestida de anjo negro. Mas a beleza da viola da gamba está presente para terminar o ano em festa barroca e francesa (séculos XVII e XVIII): Marin Marais (quem mais?), Couperin, Rameau, Visée. Atenção: a ‘Suite d’un Goût Étranger’, de Marais, é uma introdução do rock.

Restaurante: À antiga portuense

Uma pessoa vai à procura de filetes de pescada, por exemplo – e encontra filetes de pescada. Isso é ‘à antiga portuense’, ou seja, não se vai ao engano. Além dos filetes de pescada (arrozinho de feijão ao lado), há linguadinhos fritos, filetes de polvo, peixe-galo com açorda de mílharas (ovas, ó lisboetas), e muito mais. Mas a mim basta-me.

Fugir de…Emergência

Se lhe disserem que uma coisa é para amanhã, desconfie. Emergência climática, emergência na saúde, emergência na educação e na justiça, emergência na cultura, ai dela, e nos transportes – tudo para amanhã. A questão do planeta, claro, incomoda e assusta-me, desde os anos 80 – e é preciso atuar, urgentemente.



Mas a ideia da "emergência", que é boa para alucinados arregimentarem papalvos e fazerem os seus negócios, financeiros ou eleitorais, é contrária ao bom trabalho e às boas decisões. Desculpem o cinismo, mas a vida é assim mesmo.