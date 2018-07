Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inquietações Modernas

Basta-me comparar a entrada no mercado de trabalho para verificar que tive mais sorte do que as minhas netas

Por Maria Filomena Mónica



Quando não estou preocupada com a situação dos velhos, inquieto-me com a dos jovens. Um relatório acabado de publicar pelo Banco de Portugal mostra-nos que os filhos com uma boa formação académica estão hoje a ganhar menos do que os pais com formação idêntica e na sua idade. Entre 2010 e 2015, verificou-se uma queda generalizada do rendimento e das despesas de famílias pertencentes a diversas gerações, mas quem mais sofreu foram os jovens. No interior da minha família, o assunto tem dado origem a polémica. Ao contrário de mim, há quem defenda que os jovens têm uma vida dourada, quando comparada com a da geração nascida, como eu, na década de 1940. Mas basta-me comparar a minha entrada no mercado de trabalho para verificar que tive mais sorte do que as minhas netas. Quando, em 1964, fui trabalhar para o Ministério da Saúde como tradutora (a meio da minha licenciatura) ganhava 3.500$00, uma soma elevada: o salário de um professor do Ensino Secundário em fim de carreira era então de 3.400$00. Não só foi simples conseguir este emprego, como, alguns anos depois, o foi alugar uma casa.



Atualmente, mesmo no caso de profissões anteriormente bem remuneradas, como a de engenheiro ou jurista, o salário oferecido aos jovens roça o mínimo legal. Em parte, dir-me-ão, isso deve-–se ao aumento da escolaridade. A concorrência à entrada no mercado de trabalho é hoje maior, o que faz descer os salários, mas outros fatores contribuem para a situação desesperada em que muitos jovens se encontram. Com um mercado de arrendamento louco, o preço de um andar subiu vertiginosamente, não só nas grandes cidades como nos subúrbios.



A parte contrária argumenta que os jovens têm hoje facilidades que não tínhamos. É verdade. Tenho um neto a passar férias na Califórnia e uma neta a deambular pelos antigos países do Império Austro-–Húngaro. Tudo isto é muito bonito, mas quando começarem à procura de emprego, outra musica cantará. Os ‘fundos’ que chegaram ao nosso país após a adesão à União Europeia foram mal utilizados. Os nossos descendentes têm razão se, um dia, nos pedirem contas pelo que andámos a fazer nas décadas de 1980 e 1990.