Ivo Canelas: "O humor não retira a seriedade nem a complexidade de um assunto"

Uma criança vai escrevendo, à medida que cresce, uma lista de razões para viver, com o intuito de ajudar a mãe a recuperar de uma depressão.



Este é o mote do primeiro monólogo da carreira de Ivo Canelas, que se estreou há precisamente 25 anos e, desde então, se tornou um dos atores mais relevantes da sua geração. Volta ao palco no Mercado da Ribeira, em Lisboa, no próximo dia 27.

Como descobriu este texto de Duncan Macmillan? Tocou-o logo no primeiro instante?

Foi um desafio do Hugo Nóbrega, da H2N, produtor do espetáculo. O texto é simples, com uma estrutura muito inteligente e aborda o tema da depressão com grande frontalidade. Assim que o li pela primeira vez percebi logo que o queria fazer. Tocou-me de imediato pela forma crua e ao mesmo tempo inocente com que trata um tema tão delicado. É uma história algo dura, mas também profundamente otimista.

Tudo se baseia numa lista criada por uma criança de sete anos sobre as melhores coisas da vida. Pessoalmente, faz por continuar a ver o Mundo com os olhos de uma criança? Faço por não perder a capacidade de me deslumbrar.

Como se fala da depressão com humor?

O humor não retira a seriedade nem a complexidade de um assunto. Antes pelo contrário, o humor torna-nos mais fortes porque nos ajuda a pensar sobre as coisas. Dá-nos perspetiva. Confrontamo-nos quando nos rimos. Julgo que não é necessário nenhum método especial para falar da depressão com humor - nem, aliás, de qualquer outro tema. É preciso apenas não perder a noção de respeito.

Vivemos numa época em que ser feliz é um ‘dever’?Esse suposto dever cria muita pressão em todos nós. Acho que não temos o dever de ser felizes. Talvez tenhamos o dever de o aproveitar quando o somos e de fazer o possível para manter e recriar essa sensação. No fundo, acho que todos sabemos bem o que realmente nos faz feliz. A grande questão é estabelecer prioridades.

É o seu primeiro monólogo. É mais difícil?

É o meu primeiro monólogo oficial, digamos assim. Já tinha feito um nos tempos do Conservatório. Não diria que é mais difícil. É diferente. Mais solitário, sem dúvida, o que neste espetáculo se compensa com a interação do público, que acaba por ser a minha contracena, desafiando-me constantemente.

Como se prepara um ator para um monólogo?

Este monólogo tem a característica da interação com o público, o que o torna particularmente desafiante. Por isso, depois do processo normal de apropriação do material e ensaios debaixo do olhar sempre atento da minha colega e amiga de longa data, a Dora Bernardo, que faz a assistência de encenação, fiz uma série de ensaios já com ‘público’ convidado: uma série de colegas e amigos para experimentar o aspeto mais interativo do texto comigo.

Como antevê o regresso à cena?

Estou com imensa vontade de repor o espetáculo. Espero que corra tão bem como no ano passado, em que esgotámos todas as noites e tivemos de acrescentar sessões.

Que feedback teve anteriormente do público?

O feedback que recebo depois do espetáculo e nas redes sociais é fantástico. Penso que a maior parte das pessoas não está à espera do que vai encontrar. Neste espetáculo não existe palco. O público está sentado em arena, à minha volta. Estamos todos ao mesmo nível. E sinto que partilho breves mas profundos momentos de intimidade que me emocionam e que me tocam sempre. Isso é indescritível.

Qual a coisa mais bonita que já lhe disseram no final de uma sessão?

Não tenho muitas vezes palavras para descrever a gentileza das pessoas no final. As pessoas normalmente agradecem e muitas partilham algumas histórias que se relacionam com aquela. Sinto sempre que se identificam com o tema e que querem falar sobre ele.

Está a celebrar 25 anos de carreira. Que balanço faz?

Gosto imenso do que faço e tive o privilégio de ter aprendido muito. Tive a sorte de participar em muitos projetos. Uns melhores, outros menos bons, alguns extraordinários e tentei dar o meu melhor em todos. Tenho conhecido gente fantástica, diretores, realizadores e atores maravilhosos, técnicos superprofissionais... Pessoas incríveis com as quais vivi momentos igualmente incríveis de partilha, que podem ir desde a mais pura adrenalina até à mais profunda tranquilidade. O balanço é muito positivo. Estou muito feliz com o caminho que fiz até agora. Mas como dizia John Coltrane: "Quero um bocadinho mais de tudo, por favor."

Porque decidiu ser ator? Como começou?

Quando era miúdo vi muitos filmes e houve bastantes que me marcaram e que me despertaram o interesse em representar.



Acho que esta acabou também por ser uma forma de vencer a minha timidez. Mas, sobretudo, escolhi este caminho porque adoro contar histórias.



Histórias que nos façam pensar, que nos façam imaginar, que nos transportem para outras realidades para além da nossa. É um objetivo que tento alcançar em cada novo projeto.

Alguma vez ‘quase’ se arrependeu? Porquê?

Arrepender é uma palavra muito forte. Já lamentei ter-me exaltado demais em alguns momentos e menos noutros, mas não foram muitos, felizmente. Quanto a ter escolhido este caminho, nunca tive dúvidas.

Como é fazer do teatro modo de vida?

Se a pergunta se refere a ter escolhido ser ator como ‘vida’, é muito bom.



Tenho uma vida quase sempre cheia de coisas novas e projetos que me levam a ‘viajar’ constantemente em vários sentidos e me ajudam a aprender muito sobre os outros. Tenho a sorte de poder trabalhar naquilo de que gosto e isso é precioso.

Prefere teatro, cinema ou televisão?

Todas são muito gratificantes. O teatro é uma experiência que tem um tempo de maturação maior do que o cinema e a TV, onde os processos são muito mais rápidos.



A grande diferença, para mim, é a gestão da energia. Ou seja, o teatro exige a capacidade de gerar energia durante uma ou duas horas em continuidade, a mesma hora todas as noites.



Enquanto o cinema e a televisão impõem a capacidade de gerar energia durante cinco ou seis minutos, por vezes muito menos, mas tem de ser mantida ao longo de todo o dia. São níveis diferentes de intensidade.

Qual seria o papel da sua vida?

não sei. Nunca penso muito nisso. Se calhar ainda não o fiz... Gosto de experimentar coisas diferentes, do desconforto, de diferentes géneros.



De novas personagens e desafios. Mas não é preciso muito para isso. Um bom texto, uma ideia, dois atores e tudo pode acontecer...