José Henriques, o cornetim das touradas toca há 50 anos no Campo Pequeno

Assim que termina a temporada e entra no defeso [época do ano sem touradas], José Henriques – que há precisamente 50 anos faz soar o seu cornetim na praça do Campo Pequeno – vinga-se nas azeitonas. “Não sou pessoa para acreditar em bruxas nem em mitos mas, pelo sim pelo não, é melhor não arriscar: como as azeitonas são oleosas, dizem que o óleo da azeitona amolece o calo que nós temos na parte inferior do lábio [provocado pela pressão do instrumento], eu nunca quis experimentar comê-las em altura de touradas e, por isso, quando tenho corridas não como.