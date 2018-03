“julguei que não regressava da guerra colonial"

A minha companhia perdeu quatro homens e muitos foram feridos. Estive um mês internado depois de uma emboscada

Por Marta Martins Silva | 11:09

Embarquei no navio Niassa no dia 24 de janeiro de 1971 com destino aos aquartelamentos de Nangade, Nova Torres, Tartibo e mais tarde a Muidine, todos no Norte de Moçambique (zona de Cabo Delgado), junto à fronteira com a Tanzânia na margem do rio Rovuma. Logo à chegada comecei a prestar apoio às colunas de reabastecimento que se efetuavam entre os aquartelamentos de Nangade e Palma, um trajeto de cerca de cem quilómetros que, muitas vezes, demorávamos um ou dois dias a percorrer devido às emboscadas e às minas anticarro.

Durante uma destas operações apanhei um susto tal que julguei nunca mais regressar daquele conflito colonial de má memória. Chovia torrencialmente, eu seguia no ‘Rebenta Minas’ com mais quatro militares de um Grupo de Combate da Companhia de Caçadores de Mocímboa da Praia e da Companhia de Artilharia 2745, que faziam a proteção à coluna de reabastecimento em conjunto com a Companhia de Caçadores 34725. Na ânsia de sairmos rapidamente daquela zona e por não nos termos apercebido do atraso das restantes viaturas, ficámos isolados e bastante vulneráveis em termos de defesa face a qualquer ataque dos guerrilheiros.

Antes que conseguíssemos imobilizar a viatura, ocorreram inesperadas e violentas explosões no rodado traseiro da viatura de três minas anticarro em simultâneo, acionadas à distância, que destruíram a Berliet imobilizando-a de imediato. Logo após aquelas explosões, foi desencadeada uma forte emboscada com armas ligeiras por um grupo de guerrilheiros da FRELIMO, que tentaram a aproximação à viatura ao mesmo tempo que disparavam intensamente na nossa direção. Foi um momento de vida ou de morte.

Naquela emboscada fui ferido em combate, atingido numa mão por um tiro de kalashnikov, e os restantes ocupantes da viatura também não escaparam ilesos: dois ficaram gravemente feridos – um no peito, outro num ombro – e um terceiro camarada sofreu ferimentos ligeiros numa perna, em resultado do rebentamento das minas, da emboscada e dos disparos daquelas armas automáticas.

Efetuado o contra-ataque das nossas tropas e restabelecida a calma enquanto eram prestados os primeiros socorros aos feridos, procedeu-se à abertura de uma clareira na mata com o derrube de algumas árvores para facilitar o acesso do helicóptero. Fomos transportados para o hospital situado no aquartelamento de Mueda, onde fiquei internado cerca de um mês.

Aquele inferno

Foram momentos dramáticos e durante toda a minha existência – e desde o incêndio da fragata D. Fernando II e Glória, em 3 de abril de 1963, a que sobrevivi com a idade de 13 anos – nunca como naquele dia me senti tão consciente de estar ‘tão próximo do outro lado do muro’ e ter medo de não conseguir regressar daquele inferno para onde fui enviado ‘sem jeito nem prosa’, para defender uma pátria que nos foi madrasta.

Ao longo dos 26 meses de comissão, o rebentamento das minas, o disparar das kalashnikov e das nossas armas pesadas quando respondíamos aos ataques da FRELIMO deixaram-me algumas mazelas do foro psicológico, ao ponto de nos primeiros anos não poder ouvir os foguetes das festas, que ficava perturbado, o que já passou.

Por outro lado, e passados 45 anos, ainda me sinto emocionado de cada vez que ouço o barulho do sobrevoar de um helicóptero, ao ponto de sentir as lágrimas a escorrerem-me pela face, vindo-me à memória os momentos dramáticos naquele inferno em pleno ‘planalto dos Macondes’.

Regressei a 6 de março de 1973, tendo a minha Companhia regressado com quatro baixas e vários feridos, e o nosso Batalhão com vinte baixas na sua totalidade, companheiros que nunca foram nem serão nunca esquecidos.



Nome: Carlos Vardasca

Comissão Moçambique (1971-1973)

Força Companhia de Caçadores 3309

+ Info 68 anos. Casado, duas filhas e três netos. Escreveu dois livros sobre a guerra colonial