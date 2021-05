O grupo B do Mundial de ralis desapareceu há quase 40 anos, mas ninguém esquece as ‘bombas’ que maravilharam milhares de adeptos do desporto automóvel. O Lancia 037 foi um dos mais belos supercarros da categoria… e está agora de volta numa versão exclusiva que replica o modelo original. Recriado pela Kimera Automobili segundo a filosofia ‘restomod’, o Kimera EVO37 combina estilo, caráter e charme com as mais recentes evoluç...