Kondo foi arrumar para os Óscares?

Japonesa começou nos livros e chegou à Netflix a ensinar a acabar com o caos.

Por Marta Martins Silva | 01:30

Foi a grande surpresa da passadeira vermelha dos Óscares e a sua presença deu logo origem a graças: estaria a japonesa Marie Kondo – que pôs meio Mundo a arrumar graças aos livros ‘Alegria’ e ‘Arrume a sua casa, arrume a sua vida’ (Ed. Pergaminho) ou, mais recentemente, à série da Netflix (o serviço de streaming de televisão) ‘A Magia da Arrumação’ – com vontade de pôr ordem na cerimónia? Ficou para o fim para arrumar o Dolby Theatre, em Hollywood, depois de vencedores e vencidos abalarem?

Isto porque ao longo dos oito episódios da série que se tornou um fenómeno, a japonesa – que se faz sempre acompanhar por uma intérprete – utiliza e ensina o método a famílias atoladas em tralha de toda a espécie que a recebem no meio do caos.

A premissa inicial é simples: a arrumação deve ser focada no que quer manter, não naquilo de que se quer desfazer. E os objetos só devem ser mantidos se ainda fizerem a pessoa feliz, se ainda despertarem aquilo que Marie Kondo descreve como uma "faísca de alegria".



Mas que não pense em atirar aquilo que não quer para um saco do lixo sem qualquer nota de adeus, porque sempre que se desfaz de um objeto deve agradecer-lhe pelo tempo que passaram juntos, seja um par de boxers ou um vestido de noiva de um casamento que já era.

Marie vendeu sete milhões de livros, a série foi das mais vistas em janeiro na plataforma de streaming, e na internet não faltam relatos a dizer que o método Konmari foi uma epifania. Nem as piadas, que se tornaram virais, como a de uma adolescente que dizia aplicar as lições de Kondo com os ex-namorados: agradecia e deitava fora.