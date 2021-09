O Lamborghini Countach está de volta à estrada, numa versão ainda mais futurista que o modelo original. Assinado com a sigla LPI 800-4, tem uma produção limitada a 112 exemplares, numa referência histórica ao código de projeto LP 112 do Countach revelado em 1971.As linhas seguem a silhueta do superdesportivo lançado há 50 anos, com as superfícies angulares, as portas em tesoura e a frente achatada.