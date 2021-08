A Lamborghini despede-se dos motores V12 atmosféricos com o Aventador Ultimae. Apontado pela marca como o melhor da gama, mantém o estilo ‘conservador’ do Aventador S, mas com o desempenho do SVJ.Marcado pela fibra de carbono, o para-choques dianteiro diferencia-se do Aventador S nos divisores laterais ativos e nas entradas de ar. A asa traseira, ativa em três posições, otimiza o fluxo de ar e os geradores de vórtice na parte inferior ajudam a refrigerar os travões posteriores.