A frase "Não saio da cama por menos de 10 mil dólares" é de Linda Evangelista, uma das principais supermodelos dos anos 80 e 90, ao lado de nomes como Naomi Campbell e Cindy Crawford. As suas sobrancelhas arqueadas e pesadas, os olhos felinos e as maçãs do rosto definidas foram bem documentadas pelos melhores fotógrafos do mundo.