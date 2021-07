A Lotus despede-se dos motores de combustão com um desportivo que quer rivalizar com o Alpine A110 ou com o Porsche Cayman. E tem bons argumentos para o conseguir, já que a versão menos potente vai custar menos de 72 mil euros no Reino Unido.O coupé é proposto com dois motores: um bloco turbo de 2.0 litros da Mercedes-AMG, com 360 cv, e um V6 turbo-alimentado de 3.5 litros da Toyota, com 400 cv.