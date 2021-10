A sombra das paróquias e perante o silêncio das catedrais, a dimensão do escândalo sexual no clero francês superou as previsões mais graves: 330 mil vítimas de crimes de pedofilia cometidos desde 1950, estimando-se que 216 mil abusos tenham sido perpetrados mesmo por clérigos e os restantes por "leigos em missão eclesial" (um universo que contempla do professor de um internato a um chefe dos escuteiros).