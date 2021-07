Marisa Quaresma Reis: “Muitos pensam que é um favor ter um animal em casa”

Muitos amigos de quatro patas tornam-se um fardo para as famílias quando chegam as férias… Porquê?



julho já veio com mais abandono de animais?



Creio que as pessoas não olham para os animais como olham para as pessoas. Há muitos que pensam que é um favor que fazem ter um animal em casa e não querem abdicar de nada nesta pequena pausa de férias. É importante não esquecer: um animal é uma responsabilidade para a vida.Em Lisboa, que é uma área urbana, essa situação ainda não é visível, mas Lisboa tem um contexto muito específico. Os animais abandonados são animais com acesso à rua que se perdem. Depois há situações em que os donos entregam os próprios animais nas associações, animais que não estão ‘chipados’, mas percebemos logo que o animal demonstra afeto por essa pessoa… E se não houver prova testemunhal, não há nada que possamos fazer... A situação do animal abandonado na estrada é mais visível em meios rurais.