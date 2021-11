Quando morreu Nina, a cadelinha com quem partilhava tudo desde os 8 anos, a Queen e o Jimmy, que também já moravam lá em casa, foram “a cura” de Madalena Reis. Duas semanas depois de saber que Nina estava doente, Madalena criou uma página nas redes sociais – ‘Adventures of my lovely dogs’ (aventuras dos meus cães adorados) – para se preparar para a perda e para imortalizar memórias da cadelinha que lhe foi oferecida pelo padrinho quando tinha 8 anos, para perder o medo de cães.