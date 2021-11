Memórias de guerra: Os primeiros fuzileiros a chegar a Angola

Os homens que saíram de Lisboa a 11 e a 14 de novembro de 1961 em direção a Angola e à guerra que por lá se travava eram diferentes daqueles que tinham começado a embarcar em abril e maio desse ano. Eram 75, todos eles voluntários e com melhor preparação física e psicológica do que os soldados que Salazar enviara "rapidamente e em força" meses antes, em dois grupos que faziam parte do Destacamento de Fuzileiros Especiais nº 1 (DFE 1), a primeira unidade de fuzileiros criada pela Marinha para atuar em África no âmbito das operações de reocupação militar do Norte de Angola, após os acontecimentos de 15 de março.