Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 14.03.2021 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Agosto de 1987. Uma perseguição policial, que começou no Areeiro, termina da pior forma para o agente da Polícia Judiciária Álvaro Militão, de 33 anos. Ao atravessar o carro à frente da viatura onde seguiam três fugitivos, na zona que é hoje o Parque das Nações, o agente é atingido por um tiro e morre. Álvaro Militão foi a última vítima das Forças Populares 25 de Abril (FP-25), organização de extrema-esquerda formada num Portugal já democrático e que espalhou o terror nos anos 80. A morte de Militão é um dos episódios mais tristes da história da PJ, que guarda no seu acervo a arma que abateu o agente e que foi apreendida naquele dia aos operacionais das FP-25 Teixeira Carvalho e Baptista Dias.São cerca de seis mil os objetos que fazem parte do acervo e da história da Polícia Judiciária, num incansável jogo do gato e do rato com o mundo dos criminosos. Armas, moeda falsa, instrumentos de arrombamento, bigodes postiços, obras de arte, artefactos usados em incêndios, fotografias de antigos criminosos e de cenas de crime. Todos os objetos contam uma história, a maior parte das vezes forjada com o sangue de alguém.