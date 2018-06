Milhões para inovação

Todos são projetos inovadores que ganharam autênticos Euromilhões por parte da Comissão Europeia.

Por João Ferreira e Suely Costa | 01:30

O que têm em comum a eletrónica transparente, novos antibióticos para acabar com bactérias resistentes, o combate à obesidade ou até óculos impressos em 3D? Todos são projetos inovadores que ganharam autênticos euromilhões por parte da Comissão Europeia.



Do rol de portugueses galardoados faz parte Elvira Fortunato da Universidade Nova de Lisboa. Fez uma das maiores descobertas no campo da eletrónica transparente que a colocou no top dos cinco investigadores mais importantes do Mundo nesta área. Para isso, muito contribuiu o financiamento do Conselho Europeu de Investigação. Foi a primeira investigadora portuguesa a ganhar este prémio no valor de 2,25 M €, em 2008 e é a mais recente vencedora de um segundo financiamento, agora de 3,5 M €, que vai usar para equipar um novo laboratório.

Também Mariana Pinho, do Instituto de Tecnologia Química e Biologia da Nova (ITQB), recebeu pela segunda vez este euromilhões da ciência e da inovação. Tem agora mais de 2,5 M € para desenhar novos antibióticos que travem a resistência das bactérias que provocam infeções que, só em Portugal, matam 12 pessoas por dia. Este autêntico selo de qualidade premiou igualmente o trabalho de Ana Domingos, do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), com mais de 2 M € para ajudar a desenvolver um novo comprimido para acabar com a obesidade.

Já a MoodOptic - empresa com sede em Viseu que distribui pela Europa lentes de contacto e armações de óculos graduados e de sol -, através da sua loja online, recebeu cerca de 300 mil € para produzir óculos personalizados através de impressoras 3D.