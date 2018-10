Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moda de outono para todas as ocasiões

As novas propostas já chegaram, mas é preciso saber como usá-las no momento certo.

Por Vanessa Fidalgo | 11:30

O outono chegou e trouxe a necessidade (e a vontade!) de renovar o guarda-roupa. É tempo de espreitar as novas coleções e preparar o figurino para a próxima estação. A ‘Domingo’ pediu conselhos à personal stylist e consultora de moda Diana Pimentel para compor looks informais, clássicos, desportivos e de festa.



"Este ano temos muita cor e algumas novidades, mas também peças e padrões que permanecem como tendência todos os anos, como é o caso do xadrez, do padrão animal, das lãs, do pelo, das peles e do veludo", anuncia.



Pode parecer algo confuso mas, antes de se perder nas lojas e mergulhar numa teia de tons e texturas por vezes difíceis de decifrar, é muito importante identificar o estilo pessoal e as suas necessidades.



"Se trabalhamos num ambiente conservador é aconselhável investir numa predominância de peças clássicas e em bons básicos. Se, pelo contrário, o nosso dia a dia não obriga a grandes formalidades, podemos dar azo ao conforto e largas à criatividade", frisa.



Os eternos clássicos

Ao contrário do que se possa pensar, adotar um estilo clássico não é sinónimo de aborrecimento. "É perfeitamente possível ter um armário adequado a ambientes mais conservadores incorporando as últimas tendências de moda. O fato completo e o blazer ‘oversized’ são duas das variantes que se mantêm desde o ano passado. O estampado príncipe de Gales e todos os motivos ‘tartan’ são permitidos, desde que se mantenham na paleta de neutros, como o cinza, o bege, o castanho, os azuis e os verdes.



O padrão animal é uma das tendências mais marcantes da temporada, podendo ser uma opção elegante desde que utilizado com moderação. "Prefiram as estampagens pequenas ou optem por aplicar o ‘animal print’ em acessórios como sapatos, cintos, carteiras ou bijutaria", aconselha a ‘personal shopper’.



Uma peça em ‘scarf print’ será também uma excelente forma de atualizar o seu roupeiro. Combinada com os básicos de todos os dias vai trazer cor e frescura, sem perder a elegância. Além disso, esta é uma ótima oportunidade de resgatar os lenços vintage da mãe ou da avó, esquecidos no fundo do armário", explica Diana Pimentel.



Quanto às cores, se o azul cobalto faz sentido no seu armário, pode acrescentar uma peça neste tom para "atualizar" os conjuntos de outono/inverno.



Fora do escritório também é possível manter o look clássico, faz notar a consultora. "Aliás, este é o estilo de algumas das mulheres mais bem vestidas do Mundo. O segredo é misturar os básicos intemporais com peças mais atuais, criando um visual clássico chique. Por exemplo: um vestido de padrão floral em tons de azul fica perfeito com umas botas altas (e o azul é uma das cores fortes da estação). Ou a saia de estampagem de lenço, que pode ser combinada com uma malha básica preta e uns stilettos pretos. A mistura de padrões também está a par das tendências, como "a mistura de losangos com xadrez que Michael Koors apresentou no seu desfile", recorda. O truque é usar elementos no mesmo tom, sem perder o bom gosto.



O veludo patchwork ilustra uma tendência "mais artesanal", mas também presente nesta estação: "Pode ser facilmente equilibrada pela camisola de gola alta, chapéu e botas", acrescenta.



"E o estilo western, que algumas podem pensar que foge do clássico, também este ano se pode incorporar. Não há necessidade de ser literal, mas umas botas de cowboy e um blusão de pele fazem um conjunto perfeito para uma saída de fim de semana!", avisa a consultora de moda.



Estilo desportivo em alta

Para quem é adepto dos ténis e gosta de misturar peças desportivas com roupa do dia a dia, este é um estilo que está muito em voga. "Sweatshirts, leggings, calças de jogging, ‘bomber jackets’ e t- -shirts são a base, os acessórios fazem o resto", explica.



Contudo, adotar um estilo desportivo não significa andar vestido como quem vai para o ginásio. "Escolha uma ou duas peças ‘sporty’ e combine-as com outras mais clássicas, sem esquecer a feminilidade e aposte nos acessórios: uma fita preta no cabelo, uns brincos XL ou o cachecol extra longo são uma forma de brincar com as tendências e modernizar o nosso visual".



Também é possível misturar as ‘hits’ da estação na roupa desportiva, por exemplo, "leggings em ‘animal print’, um casaco em lã artesanal ou o xadrez".



"Menção honrosa para os ‘daddy shoes’ ou ‘ugly sneakers’, que se vão ver bastante por aí, pois podem ser combinados com quase tudo e que dão um ‘up’ a qualquer visual", conclui.



Estilo casual

Para quem trabalha em ambientes casuais e pode usar um pouco mais a imaginação, as tendências de moda "são uma inspiração e uma forma de expressar a personalidade".



"O padrão de lenço deve ser usado estrategicamente, principalmente se o padrão for grande e a cor chamativa, pois vai chamar a atenção para a zona onde for aplicado. Em caso de dúvida, um lenço amarrado na carteira não tem como correr mal!", aconselha Diana.



Os collants em cores contrastantes ou trabalhados são uma das novidades de styling para o inverno, como no look apresentado pelo desfile da Dolce & Gabbana para esta estação. "Um estilo que favorece especialmente as mulheres de pernas longas e magras", avisa Diana, pois cada tendência deve ser usada consoante o tipo de corpo e o estilo de vida.



Os fãs de ponchos, blusões de tachas e franjas, nesta temporada não vão ter razões de queixa. "O estilo western será um dos preferidos. Contudo o look ‘cowboy total’ é de evitar, sendo preferível combinar este tipo de peças com gangas e com os básicos do dia a dia", salienta.



A bombazina é um dos tecidos estrela da estação fria, mas requer algum cuidado, pois "pode facilmente tornar-se demasiado jovial". Por isso, mais vale procurá-la em "fatos completos e em calças largas".



A stylist aconselha ainda a "carregar" nos brilhos e acessórios, de modo "a sofisticar este veludo de cariz tão casual".



Já o ‘tartan’ colorido pode ser uma boa maneira de alegrar os dias sombrios de outono. "Se quiser combinar mais do que um padrão, escolha tecidos dentro dos mesmos tons ou, para as mais corajosas, combinem com preto e branco ou padrão animal. Nesta temporada, a mistura total de animais é permitida, assim como a sua conjugação com o xadrez e florais. No final, tudo se resume a uma questão de atitude, e se está confiante porque não arriscar?", remata.



Pronta para a festa

Daqui até ao Natal é um pulinho. "E neste momento as lojas já estão cheias de possibilidades de outfits para todos os gostos e carteiras.



O vestido-blazer é um ‘must have’ para as mulheres de estilo clássico. Os vestidos florais têm sido revisitados pelos designers ano após ano e nunca falham. Para além de poderem ser usados de diversas formas, com os acessórios certos são uma escolha certeira para todas as festas da época!"



Apesar de pouco utilizado no dia a dia, o prateado faz parte da paleta de tendências da temporada outono/inverno. "O prata pode ser usado no chamado ‘look total’ em ocasiões mais glamorosas, ou combinado com uma camisa branca ou um vestido preto", diz.



E há ainda formas de adaptar as tendências para looks de festa: "Sou apologista de peças versáteis, que possam ser usadas para festa, mas também em outras ocasiões: a saia plissada, a camisa em ‘scarf print’, um macacão plissado em azul ou até um coordenado em xadrez." Já o estampado tribal, embora seja uma tendência mais casual, "poderá ser combinado com tecidos luxuosos (seda, veludo, cabedal) e resultar em looks de festa bastante interessantes."



Mulheres com curvas "devem optar por vestidos trespassados e de comprimento médio, pois são esses os modelos que mais as favorecem. Já o biótipo retangular (mulheres sem curvas) pode aproveitar os folhos, padrões e bordados para dar algum volume à silhueta", ressalva a stylist.



Os materiais irisados também surgiram pontualmente nos desfiles, "tendo uma textura e um brilho inovador e capaz de modernizar qualquer look", conta. Este tipo de peças "deve ser conjugado com malhas e t-shirts sem brilho, para um resultado mais cool".



Com tantas opções de vestidos e saias compridas, é importante referir que as mulheres de estatura pequena ou ‘petite’ também podem usar este tipo de comprimentos. Para um resultado harmonioso devem "ajustar o tamanho das bainhas, e deixar no mínimo 1/3 da figura descoberta".



Tendências no masculino

A moda masculina é menos complicada no que diz respeito às tendências. Embora estas estejam cada vez mais presentes, são mais contidas e o leque de opções é bastante inferior.



"Se trabalha em ambientes formais, o blazer, o fato completo e as camisas são os básicos incontornáveis. Os tons escuros e neutros serão os mais adequados ao local de trabalho, podendo ser pontuados por pequenos toques de cor. O sobretudo a três quartos é uma das peças em que devem investir, e se for em xadrez ficam logo atualizados em termos de tendências!", revela.



O xadrez estará presente nos fatos e nos casacos, sendo uma boa aposta desde que se situe numa paleta de tons frios e escuros. "Homens altos e magros devem aderir às camisolas de gola alta finas, caso contrário serão preferíveis as malhas de decote chegado ou em ‘V’. Uns bons sapatos de atacadores, um boné ou chapéu, um lenço, óculos de sol ou cachecol são pormenores importantes e que farão toda a diferença no visual", ilustra Diana Pimentel.



Para o fim de semana ou em ambientes descontraídos, o tipo de roupa e o leque de cores será mais abrangente. Aí as restrições são meramente pessoais, "sendo permitidos os padrões mais alegres e exuberantes, o estilo confortável ou o desportivo".



Quanto a detalhes, há muito por onde escolher: "Os blusões em pelo de carneira com as lãs de torcidos são quentes e extraconfortáveis. Os logótipos e as mensagens estampadas nas camisolas e sweats é outra das tendências que muito agrada ao público masculino. A mistura de padrões xadrez não é exclusiva das coleções femininas, assim como o camuflado e alguns detalhes em padrão animal."



O consumidor português costuma ser bastante clássico. "O homem comum não se sente confortável em calças ‘skinny’ ou em cortes ‘slim fit’. E também precisa de adaptar as roupas ao tipo de corpo e estilo de vida. Apostar em bons básicos, cortes adequados e materiais de boa qualidade são as regras chave para um homem bem vestido. Nos acessórios podem introduzir um pouco de cor e personalidade", é o conselho da consultora responsável pelo blog ‘Fashion After 30’.