Embarquei a 17 de outubro de 1968, no paquete ‘Niassa’, e cheguei um mês depois a Nacala, cidade portuária na província de Nampula. Estive três meses em operações em Vila Cabral (atual Lichinga), que fica no interior, a cerca de 600 quilómetros de distância, em linha reta, de Nacala. Íamos para o mato e fazíamos guarda às colunas militares que vinham da metrópole. Às vezes ficávamos 10 a 12 dias na floresta, a fazer batidas ao inimigo.

Quando não estávamos no mato fazíamos patrulhas na picada – estradas de areia sem condições e sujeitas a emboscadas. Íamos com as viaturas – oito ou nove viaturas, mas éramos quase sempre atacados. Numa das saídas estivemos uma hora debaixo de fogo. Vimo-nos um bocadinho aflitos e tivemos de chamar a nossa aviação, que os bombardeou. O inimigo fugiu e disparou dois ou três tiros de pistola, mas de longe. Foi muito fogo cruzado, mas não acertou em ninguém.

Noutra situação, vínhamos de Vila Cabral em coluna, com mantimentos para a companhia. Estávamos a atravessar uma ponte quando fomos atacados. O inimigo deixou passar dois carros e começaram aos tiros e a mandar fogo. Nós respondemos, mas como estavam muito perto parámos com o fogo de pistola e passámos para as armas pesadas – morteiros, bazucas e granadas. Durante uma hora só se ouviam gritos. Recuaram quando a nossa tropa começou com o fogo pesado.

Estivemos em Meponda três a quatro meses, onde todos os meses um pelotão era rendido para regressar a Vila Cabral. Depois fomos para Mueda, na província de Cabo Delgado, até ao fim da comissão.

Surdo após rebentar mina

Fazíamos colunas entre Mueda, Sagal e aquela que ficou conhecida como a ‘Curva da Morte’ – era uma curva muito fechada, onde havia um morro e os ‘turras’ - como tratávamos o inimigo – punham-se lá em cima e atacavam os carros. Era só material a cair em cima de nós.

Mais tarde, passámos a bater a zona com armas pesadas antes de lá chegarmos e eles desapareceram. Morreram muitos camaradas na ‘Curva da Morte’ quando fazíamos a ligação entre Mueda, Mocimboa da Praia e Sagal.

Durante uma dessas patrulhas, vínhamos de Mueda, num pelotão ou dois – com cerca de 30 homens cada – já tínhamos passado Sagal e, numa reta de dois quilómetros, rebentou uma mina. As picadas eram só areia e eles aproveitavam e colocavam lá as minas anticarro. Nós não as víamos e, de repente, uma das viaturas pisou uma. A mina explodiu e fez um grande buraco. Eu ia à frente e fiquei ali uns cinco minutos sem ver ninguém. Quando o fumo se dissipou, eu e os camaradas que estávamos à frente recuámos para a coluna e começámos a combater.

Durante uma hora só se ouviam gritos. Perdi parte da audição. É um ferimento de guerra, mas para o Governo não é nada porque nunca me deu nada. O meu camarada João da Banharia, do Porto, também ficou praticamente surdo. Foram dezenas as minas que rebentaram debaixo dos pés dos nossos soldados. Infelizmente, ficaram lá alguns. Sofremos muito, levaram-nos para lá e agora não se lembram. Valeu-nos a camaradagem.

Passei momentos muito maus, pensei que não regressava, foram momentos muito difíceis. Ainda hoje sonho com aquela vida e acordo durante a noite. Graças a Deus regressei, mas vi morrer muitos colegas. Quando eles pediam água, passados dois ou três minutos já estavam mortos.

Regressámos a 17 de janeiro de 1971. Viajámos de Porto Amélia (hoje Pemba) para Lisboa no mesmo barco, o ‘Niassa’. Foram 27 dias para lá e 27 dias para cá. Tinha à espera a família e a namorada, que hoje é a minha mulher.