"Muitos médicos têm sido explorados", diz Miguel Guimarães

Bastonário da Ordem dos Médicos lamenta que o esforço não seja reconhecido e pede respeito para os profissionais

Por João Ferreira | 00:30

O Ministro das Finanças diz que tem reforçado o investimento na saúde. O que tem falhado, afinal?



Entre o que se diz e a realidade vai a distância do subfinanciamento. Portugal está muito longe da média dos países da OCDE cujo orçamento é equivalente a 6,5% do PIB; por cá ficamos nuns longínquos 5,2%.



Os médicos são explorados?



Os médicos trabalham por amor à profissão e em defesa dos doentes. Neste momento, muitos médicos estão a ser explorados e não tem sido reconhecido nem valorizado o seu total empenho e dedicação à causa pública.



Os pobres vão ao hospital público e os menos pobres vão ao hospital privado?



Há cada vez mais esse risco à medida que o SNS fica mais frágil. É imperioso combater as desigualdades sociais no acesso aos cuidados de saúde.



Em linhas gerais, qual seria a solução mais viável?



Reforçar o orçamento do SNS e proceder à contratação do capital humano necessário para melhorar a sua capacidade de resposta, renovar os equipamentos e algumas infraestruturas. Sobretudo, respeitar os profissionais de saúde e os doentes.



Qual a especialidade que terá mais procura no futuro?



Estou convicto de que será a Genética Médica, no contexto de uma medicina cada vez mais personalizada.



É urologista. Os homens ainda têm medo de fazer o exame à próstata?



Não. Ainda existe algum nervosismo ao qual os doentes reagem brincando com o tema, mas é apenas uma questão cultural, não é medo.



Defende que os médicos não sejam tratados por Doutor. Já tem uma designação alternativa?



O que eu defendo é a não vulgarização do termo Doutor. Em termos históricos a designação correta equivalente ao grau académico de licenciado em Medicina seria "Doutor em Medicina".



Os doentes ainda levam galinhas para agradecer aos médicos?



A oferta de uma galinha era uma demonstração de reconhecimento e carinho. Faz parte da relação médico/doente. Às vezes ainda há doentes que oferecem prendas simbólicas como, por exemplo, um frasco de mel caseiro.