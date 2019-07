Mundial de futebol no Qatar: do luxo à polémica

Mal o avião se faz a uma das pistas do novíssimo Aeroporto Internacional de Hamad, em Doha, não restam dúvidas do que nos espera. A organização, o luxo que salta à vista no país mais rico do Mundo, a vontade de agradar, mas com uma sobriedade tipicamente qatari, acolhem quem acaba de chegar. E é isto que se pode esperar do Mundial de Futebol de 2022: um espelho do país que o está a erguer.



Não obstante ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />