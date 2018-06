Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Na altura, havia mais solidariedade”

Primeiro os tecelões e depois todas as classes profissionais do Porto de 1903. Eduardo Cintra Torres conta em livro a história da grande greve geral.

Por Fernanda Cachão | 01:30

Eduardo Cintra Torres encontrou a "greve esquecida" em 2001, quando leu ‘Os Famintos’ de João Grave (1872-1934) e depois de chegar à conclusão de que aquela "era mais interessante do que o próprio romance", começou a estudá-la nas horas vagas, até pensar em publicar uma monografia. Sai agora ‘A greve geral de 1903 no Porto. Um Estudo de História, Comunicação e Sociologia’ (Ed. Afrontamento).



Defende que esta é uma "greve esquecida" ou, pelo menos, arredada do discurso ‘oficial’. Porquê?

Primeiro, porque é anterior ao PCP, que é fundado em 1921 e, portanto, para o partido a história da greve em Portugal começa em 1921. O que aconteceu antes, não existe. Depois porque os anarquistas, que dominaram a greve, com os anarcossindicalistas e os libertários, são contra a organização, portanto não deixaram registos escritos. Seus herdeiros, os socialistas também não guardaram memória da greve porque os próprios a boicotaram em 1903. É preciso dizer que na altura o movimento socialista português é diferente do que é hoje. Como noutros países, o socialismo de então pretendia chegar ao poder através do Parlamento, através da política parlamentar, o que implica uma relação próxima com as forças burguesas e os partidos do liberalismo. Em 1902, por exemplo, num congresso operário em Aveiro, criaram um sistema burocrático que obrigava a autorizações e tomaram a decisão por maioria, o que tornou impossível decretar uma greve - como até então se fazia, em que se decretava a greve e depois se houvesse material combustível nas outras indústrias, fazia-se.



Porque é que o Porto foi pasto preferencial para uma greve deste género?

Estavam criadas as condições: havia mais operários anarquistas e operários livres do socialismo autoritário - que era assim que eles lhe chamavam - porque os salários eram extraordinariamente baixos e porque os libertários e anarquistas conseguiram tomar conta da greve e souberam fazê-la por forma a que conquistasse mais adeptos. O movimento operário era então violento contra os próprios operários, impediam que fossem trabalhar à porrada, mas a partir de certa altura, esta greve foi-se alargando porque quem a liderava soube fazer muito bem as negociações. Eles não se venderam - o que era muito comum - e fizeram uma coisa que desconcertou os industriais e o próprio governador civil que foi mudar constantemente os negociadores, o que impedia que houvesse corrupção.



Serviria de exemplo para os dias de hoje?

Sim. São uma das lições que podemos tirar. Tanto para o poder político como para as forças repressivas era incompreensível essa mudança de negociadores, que se fazia entre a tarde e a manhã, porque durante a noite tinha havido reuniões clandestinas onde se alterava tudo.



Quais são as figuras mais fascinantes da greve?

Tenho pena de não ter conseguido saber quem eram os principais dirigentes da greve (eles não gostariam deste nome), os que estavam na sombra. Nem tenho, porque não existem, declarações de um operário anarquista italiano - que estava em Barcelona e veio para Portugal - que seria um dos mais importantes, apesar de nem sequer ser tecelão - era chapeleiro -, pois os operários procuravam que ele não fosse detido. Há ainda outra personagem que é ‘hamletiana’ - o governador civil - porque se vê no meio de uma situação em que nunca tinha estado, julgo que ninguém tinha estado. Ele tem uma reunião com os jornalistas, porque estava envolvido nas negociações, em que diz: ‘eu não sei o que hei de fazer’. Ele estava num furacão para o qual não estava preparado, mas do qual acaba por sair bem, porque a greve resolveu-se sem mais violência, sem se matar ninguém, e com um acordo entre os industriais e os operários. É claro que, depois, os operários foram aldrabados mais tarde, mas essa parte já não está no meu livro, porque o que interessava era contar a greve.



No livro também se percebe a forma engajada como os jornais fazem a cobertura...

Sem o jornalismo não é possível fazer a história do movimento operário em Portugal, não digo só os jornais operários, socialistas ou anarquistas, digo também os jornais burgueses, como se dizia na altura, jornais como os de hoje, o ‘Correio da Manhã’, o ‘Diário de Notícias’, o ‘Expresso’. Havia oito jornais diários no Porto e o jornalismo era muito bom, e melhor do que em Lisboa, porque mais profissionalizado. A imprensa foi fundamental porque alterou o próprio evento, quando começa a dizer que a greve precisa de ser pacífica. Há violência contra os fura-greves mas não contra as fábricas, contra os industriais. Os operários ocuparam o espaço público, o centro do Porto, a fazer uma dramatização do seu movimento, a dizer que tinham fome, mostrando as crianças, as mulheres. A não violência do movimento operário - que é muito precoce mesmo em termos europeus - faz com que a ação policial paralise. É preciso ver que havia forças policiais que nunca mais acabavam: dois navios, forças militares vindas de Trás-os-Montes e de Aveiro, a Guarda Fiscal, a Guarda Municipal, a Polícia Civil ...



E a própria polícia secreta...

... que foi bem útil porque tive acesso ao arquivo do presidente do conselho de ministros, Hintze Ribeiro, que era um guardador de papéis. O arquivo está em Ponta Delgada e lá estão duas pastinhas que se chamam ‘greve geral’ e nessas pastas estão relatórios de agentes secretos e a correspondência que ele trocou com o governador civil.



A partir dessa correspondência conseguiu descortinar os momentos de maior temor?

Primeiro, quando os operários ocupam o centro do Porto que é coração da burguesia - é preciso ver que os operários não eram cidadãos por inteiro. E fizeram isso durante dois ou três dias e a seguir perceberam que podia haver repressão e que já tinham controlado a greve, decidem ficar em casa - estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas. O segundo momento é quando a greve dos tecelões passa a ser uma greve geral em que aderem outras classes profissionais.



Há um momento particularmente cinematográfico, que é quando os grevistas se deitam no chão em frente às forças policiais...

Sim porque corresponde a uma cena de multidão, que se repetem durante o século XX e que existem hoje, e que é a espetacularização das ações de multidão por forma a impressionar o público e também os jornais. Nos diários da época sente-se aquilo como se fosse um direto (televisivo). Essas cenas de multidão tiveram uma repercussão enorme porque os desenhos que saíram no ‘Jornal de Notícias’ foram expostos em Paris.



Sociologicamente podemos tirar ensinamentos?

Este livro é de história, não gosto de tirar lições. Enquanto investigador, devo ser modesto. Mas já estava a rever as provas, quando li um capítulo de um livro, que saiu em Inglaterra, de um jornalista que se infiltrou no armazém da Amazon. A exploração desses empregados é semelhante. Na Amazon há multas por demorarem 15 minutos na casa de banho, tal como aqueles de 1903. A maior parte destas pessoas são imigrantes. De um modo geral, o nosso País melhorou. Os operários não tinham qualquer proteção e, por isso, se criou os sindicatos, que não tinham dinheiro porque os trabalhadores miseráveis não podiam descontar e, por isso, não havia fundo de greve.



Quando olha para os conflitos sindicais modernos, como por exemplo a Autoeuropa ou o dos professores, o que lhe ocorre?

Que não implica sofrimento como os conflitos naquela altura em que havia mais solidariedade. Havia operários de outras fábricas, que não estavam em greve, que davam dinheiro para a subsistência dos grevistas. O sindicalismo não era tão profissionalizado, nem tão burocratizado como é agora - embora já houvesse queixas na altura. A luta não tem nada a ver. Naquela altura atiravam-se de cabeça para lutas que já sabiam que iam ser reprimidas. Serve de comparação com a miséria de 1903, o caso do presidente do Sindicado dos Bancários de Sul e Ilhas, que recebe cerca de seis mil euros de salário mais quatro mil de salário do novo patrão, o Novo Banco, mais centenas de euros por cada reunião a que vai em representação.