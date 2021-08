Não aprendemos quase nada: As escolhas de Francisco Viegas

Uma das minhas tias-avós tinha um interessante bordão que servia para quase todas as ocasiões: "Não somos nada." Quando trovejava, quando o granizo punha em perigo as vinhas, quando alguém morria, quando um familiar adoecia, quando o pão saía do forno mal cozido, quando lhe sobrevinha uma enxaqueca, a minha tia repetia a frase: "Não somos nada." E nós ríamos.Niall Ferguson reconduziu-me a essa frase evocando outra circunstância, a de uma série de televisão britânica dos anos 60 em que o protagonista repetia um bordão semelhante: "Estamos perdidos." Quando se acabava o leite ou se perdia o último autocarro – lá vinha o "estamos perdidos" de ‘Dad’s Army’.