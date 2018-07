Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Não deixe que uma birra lhe estrague as férias

Não ceda ao ‘beicinho’ e deixe claro que é o adulto quem manda. A solução vem de casa

Por Miguel Balança e Fernanda Cachão | 00:30

Assegure-se de que não se esquece de nada e de que os mais pequenos levam a lição bem estudada. Antes mesmo de seguir viagem, deixe claro como quer que a criança se comporte fora de casa, assumindo uma atitude assertiva e firme em que limites, regras e consequências de não as acatar estão definidos à partida, defende a psicóloga clínica Cláudia Madeira Pereira. E não há espaço para exceções. «Se os pais cederem, a criança vai perceber como pode conseguir o que quer e as birras acabam por se tornar mais frequentes, intensas e persistentes no futuro», antevê a psicóloga.



Instalado o nervosismo, é fundamental que o adulto desvie o foco da atenção da criança, ignorando-a sempre que esteja garantido que o pranto não a coloca em situação de perigo. Uma preocupação extremada naquele momento de tensão poderá, inconscientemente, reforçá-–lo. "Pode não ser fácil para os pais, mas é crucial que esperem até um momento em que a criança esteja mais calma para voltarem a dar-lhe qualquer tipo de atenção", esclarece Cláudia Madeira Pereira.



Em contexto de exposição pública, que o tempo quente potencia, deverá optar por retirar a criança do local, evitando manifestar qualquer constrangimento com o acontecido: sentimentos como vergonha, saturação ou cansaço aparentes mostram-se contraproducentes e estimulam a repetição da birra.



Palmada não é solução



Para a psicóloga, bater não é um método eficaz. "Castigos físicos levam a que as crianças se sintam mais frustradas, irritadas e revoltadas", o que fará da birra uma situação progressivamente mais difícil de gerir. "Métodos punitivos e agressivos" resultam frequentemente em crianças hostis, acrescenta a especialista.