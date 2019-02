Não são só os padres ingleses

Bispo do Porto disse que a pedofilia é coisa dos países anglo-saxónicos. Lá terá as suas provas. Que não são as minhas.

Por Maria Filomena Mónica | 12:53

D. Manuel Linda, o actual Bispo do Porto, deu uma entrevista em que abordou vários temas, incluindo o da pedofilia. Nela afirmou serem os casos de abusos sexuais praticados por sacerdotes "um fenómeno fundamentalmente de países anglo-saxónicos" (‘Público’, 20/12/2018). Em Portugal, teria havido apenas dois casos: um ocorrido na Madeira (o do Padre Frederico) e um outro na Guarda. Nenhum deles teria assumido "aquela gravidade de que estamos habituados a ouvir falar quando falamos de pedofilia".

Uma das frases que mais me fez rir foi a ideia de que a pedofilia era uma característica dos países anglo-saxónicos. Se há estereótipo é o de que os latinos são mais dados ao sexo do que os anglo-saxónicos, mas o Sr. Bispo lá terá as suas provas. Que não são as minhas.

Entre 1947 e 1960, andei num colégio de freiras em Lisboa. Dois anos depois, frequentei um internato católico em Londres. Quando, em 1971, cheguei a Oxford, uma das coisas que mais curiosidade despertava entre os meus colegas ingleses eram as possíveis relações lésbico-pedófilas que eu teria vivido naqueles antros católico-romanos. Quando lhes respondia que nada me tinha acontecido ficavam atónitos.

Mas a primeira vez que ouvira falar de sexo foi aos 13 anos num confessionário das Doroteias. Na altura, tinha namoro com um menino ainda mais devoto do que eu, pelo que as nossas relações físicas se resumiam a estar de mãos dadas no cinema. Atente-se no que, após eu lhe ter respondido que sim, que tinha um namorado, me perguntou: "E ele dá-lhe beijos na boca metendo lá a língua?" A minha resposta foi sincera: "Que nojo, claro que não." Mais tarde, nos retiros a que éramos obrigadas a ir voltei a ouvir falar da "questão sexual", uma nebulosa cujo sentido não entendia. Julgo hoje que parte do meu pessimismo ansioso provém da ligação entre pecado e sexo que me foi transmitida pela Igreja Católica. O fruto proibido é, como sabemos, o mais apetecido, o que tem consequências. Não, Sr. Bispo, os abusos de menores não são um "fenómeno anglo-saxónico". Não, Sr. Bispo, os padres pedófilos não surgiram apenas depois do Concílio Vaticano II. Não, Sr. Bispo, a pedofilia não derivou do facto de alguns padres terem "perdido a cabeça".



MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA

Um louvor a António Filipe Pimente

É raro louvar um dirigente de uma instituição nacional. É com prazer que hoje o faço. O director do MNAA, António Filipe Pimentel, não só arranjou mecenas que o permitiram aumentar as colecções como transformou um armazém letárgico num local de exposições admiráveis. Farto de não possuir autonomia, saiu. Como o compreendo.



OPERAÇÃO MARQUÊS

O mais importante caso judicial do nosso tempo

Começou finalmente o debate instrutório da Operação Marquês, o mais importante caso judicial do nosso tempo. Quero crer que, acusado de 31 crimes, José Sócrates irá ser julgado de forma imparcial e transparente. O que está causa é a existência, em Portugal, de um Estado de Direito. Nada é mais importante do que isto.



COMEMORAÇÕES DO 10 DE JUNHO

Um aplauso para a escolha do presidente



Gosto da escolha de João Miguel Tavares para presidir à Comemorações do Dia de Portugal. A reacção de alguns intelectuais de esquerda à sua nomeação só contribuiu para me convencer que o Presidente acertara. Estou contente com a perspectiva de ouvir alguém de uma geração mais nova falar do nosso país.