Não vale tudo

Um retrato duro e realista do mundo invisível em que vivem os trabalhadores invisíveis.

08:30

Por João Pereira Coutinho



Nos últimos anos, a esquerda progressista esqueceu-se da maioria e concentrou-se na minoria. Repito este cliché, que li algures, porque existe nele uma sombra de verdade: a obsessão pelas causas "identitárias", por exemplo, desviou o olhar da grande massa de trabalhadores, deserdados pela globalização ou atingidos pela crise financeira, e que deixaram de encontrar representação à altura no sistema partidário tradicional. Muitos optaram por votar em extremistas de direita. O desespero nunca foi bom conselheiro. Felizmente, Thierry, personagem magistral que Vincent Lindon oferece neste ‘A Lei do Mercado’, é uma nobre excepção. Ele perdeu o emprego e procura outro. A câmara, sempre colada ao seu rosto, desfoca tudo em volta porque é o seu rosto, a sua angústia, o seu silencioso estoicismo que interessam.



Ele passa pelo calvário das "entrevistas", pelos ‘workshops’ inúteis, onde os colegas avaliam a sua performance. Expressão facial, tom de voz, afabilidade – na "lei do mercado", Thierry é um produto que se deve vender a si próprio. Ele sorri, resignado mas nunca convencido, e continua: com contas para pagar e um filho com necessidades especiais, continuar é preciso.



Mas há limites. Numa das sequências mais brilhantes do filme, Thierry e a mulher estão dispostos a vender a sua casa móvel de férias. Mas o comprador não honra a palavra e baixa o preço acordado. Depois de uma hesitação agónica, onde Thierry pesa a necessidade de vender com a hombridade de não ser explorado, ele decide não vender. Não vale tudo neste mundo do vale-tudo. No fim, Thierry tem um emprego – e, com o emprego, mais um empréstimo. Mas o ofício consiste em vigiar e denunciar outros deserdados como ele: gente da classe baixa, ou média-baixa, que subtrai ao supermercado os produtos que as câmaras apanham. Será que Thierry suportará esta rotina diária e maquinal de punição das pequenas necessidades?



‘A Lei do Mercado’, filmado em tom documental, é um retrato daqueles que caminham na corda bamba, com o abismo por baixo – e a integridade na alma.



DVD 'A Lei do Mercado'

Realizador Stéphane Brizé

Editora Alambique