Assentei praça no RI 10, em Aveiro, em janeiro de 1971. No dia 1 de junho de 1971 embarquei de Lisboa para Angola e cheguei a Luanda no dia 10 de junho. Quando estava no RI 10 vieram convencer-nos para irmos para os Comandos e então fomos para Lamego antes do embarque. Seguimos todas aquelas instruções até que ficámos prontos. Enquanto alguns camaradas optaram por continuar nos Comandos, na 33ª e na 34ª Companhias de Comandos, eu optei por ficar numa companhia angolana que não era de Comandos.Em Angola, o único problema era a guerra e até cheguei a pensar, finda a comissão, ficar a trabalhar por lá, mas acabei por regressar, casei e fiquei por aqui. Mas ficou-me marcada, embora tenha tido momentos bons e momentos maus. Basta dizer que também andei no mato e vi as armas a disparar muitas vezes, mas nunca tive problemas e, graças a Deus, comigo correu tudo bem. Assisti a alguns episódios complicados, estive em Nova Chaves (atual Muconda), no Leste de Angola, a maior parte do tempo, e também no Cassai, onde havia rios com muitos crocodilos. Os dias no mato eram à vez... quando era para mais do que um dia levávamos umas mochilas, fazíamos umas barraquitas improvisadas e era ali que ficávamos à espera que a manhã chegasse. Hoje aqui, amanhã ali...