Nikita: Ganhou a asneira do ano, mas aprendeu a fazer rápido e bem

Cresceu entre tachos e panelas no restaurante dos pais, na Aldeia do Meco, mas a cozinha estava longe de ser uma paixão. Começou por seguir um caminho completamente diferente, licenciando-se em Engenharia Geológica. Porém, não chegou a exercer. Mudou de interesses e de área e foi aprender técnicas para fotografar comida, trabalhando como ‘freelancer’ num estúdio de Lisboa. Só nessa altura se apercebeu de que era no interior da cozinha que gostava de estar. Voltou à escola e licenciou-se em Gestão e Produção de Cozinha, na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal, onde agora dá aulas. Nikita Polido, 33 anos, é hoje chef do restaurante Celmar, no Meco, em Sesimbra.Depois de terminar o curso foi para Barcelona, Espanha. Trabalhou, primeiro, no Hotel W e depois, como ajudante de cozinha, no antigo Bravo 24, do chef Carles Abellan, de onde saiu três anos depois como subchef. No seu quarto ano em Barcelona fez a abertura de outro restaurante do mesmo chef, o La Barra, que um ano depois viria a conquistar uma estrela Michelin. Regressou a casa e, em 2019, assumiu a cozinha e o restaurante da família, aplicando os conhecimentos e a experiência que trouxe do estrangeiro.