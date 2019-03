No país do ‘fado marialva’

O machismo nacional é uma realidade antiga e atravessa as classes sociais.

Por Maria Filomena Mónica | 12:00

A vida moderna traz consigo alguns benefícios. O telemóvel – não o meu, visto não possuir um, mas o dos outros - tem-me dado acesso a um submundo que me era alheio. Desde que estou doente, tenho passado milhares de horas sentada em salas de espera de consultórios e em espaços destinados a tratamentos demorados. A certa altura, dei comigo a prestar atenção às conversas que algumas raparigas tinham, via telemóvel, com familiares.

A primeira, uma mulher jovem, contava a alguém, do outro lado do fio, que estava tão farta de levar pancada do marido que decidira fugir, com o filho, para os Açores. A interlocutora tentava convencê-la a desistir do projeto, com o argumento de que isso acarretaria má reputação para a família. Quando me chamaram para ir ao médico, cruzei-me, no corredor, com um par. Ela vinha a chorar baixinho; ele falava-lhe aos berros. Eis uma frase que me ficará na memória: "Então, havia de ser logo agora, quando estou de férias, que havias de arranjar um cancro…" Reencontrei-os na sala da quimioterapia. Ali percebi que o energúmeno trabalhava numa plataforma do petróleo e, como dizia, precisava de gozar a vida.

Chegada a casa, decidi ler alguns acórdãos sobre a violência exercida pelos homens. O mais polémico data de outubro de 2017 e diz respeito a uma mulher, de Felgueiras, que, em 2015, fora agredida por um marido após ter tomado conhecimento de ela ter tido um amante. A peça jurídica era assinada pelos juízes desembargadores Neto de Moura e Maria Luísa Arantes.



Estes dois juízes – curiosamente um do sexo feminino - viam com simpatia o ato do marido ultrajado. O acórdão deu origem a uma discussão interessante sobre o papel do Conselho Superior de Magistratura, mas não é disso que desejo falar, mas do facto de o machismo nacional ser antigo e atravessar as classes sociais. Recordo o ditado "Sebastião come tudo, tudo, tudo/Sebastião come tudo sem colher/Sebastião fica todo barrigudo/e depois dá pancada na mulher". Do outro lado, temos o ‘Fado Marialva’, de D. Vicente da Câmara, cujo refrão inclui os seguintes versos: "Eu cá para mim/Não há ou ó não/ Maior prazer do que o selim e a mulher."

LIVRO

Um dos supremos prazeres deste mundo

António Sousa Homem diz ser "um reaccionário minhoto". Erra. A sua família ideológica é a do conservadorismo liberal. É por isso que, não sendo eu de direita, partilho a sua visão do mundo. Como ele, gosto da solidão e considero que ler é um dos supremos prazeres deste mundo. Um conselho: compre o seu último livro.

OBRAS NO LICEU CAMÕES

Acredito quando vir

A meio, a "festa" da Doutora Maria de Lurdes Rodrigues ficou sem foguetes. Nunca, ninguém, percebeu qual o critério para, no "Parque Escolar", se incluírem umas escolas e deixarem outras de fora. Dentro do Liceu Camões chove. O governo acaba de anunciar que as obras vão finalmente arrancar.



DISCO

Interpretação inultrapassável

Hoje pus no leitor de CD a cantata de J. S. Bach cujo título é ‘Ich Habe Genug’. Neste disco da EMI, saído em 1950, ela é interpretada, de forma inultrapassável, pelo barítono Hans Hotter. A religião deixou-me marcas, algumas boas e outras más: das primeiras, tem seguramente de vir à cabeça a música sacra.

FUGIR DE:

Abuso de menores

Em 2002, o ‘Boston Globe’ publicou uma reportagem sobre o abuso sexual de menores por padres católicos. A recente cimeira convocada pelo Papa a fim de se debater o assunto terminou agora. É altura de recordar a frase de Lord Acton (1834/1902), um católico liberal: ‘O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente.’ Sempre se opusera à doutrina da infabilidade papal, consagrada, em 1870, por Pio IX.