Noite negra da Covid engole negócio de bares e discotecas

A música, o convívio, os amigos, a sedução, o álcool, a vertigem das luzes, a energia da noite. Desapareceu, esfumou-se. A noite perdeu o fôlego e ficou sem vida. Vai para ano e meio que os espaços de diversão noturna fecharam portas por causa da pandemia de Covid-19. Muitos negócios estão à beira da falência, alguns não vão reabrir, outros vão simplesmente passar de mãos. Um negócio que muda de mãos com frequência, com investidores sempre a rondar. O sentimento no setor é de enorme revolta. Tanto mais que as festas continuam fora de portas. A clientela, maioritariamente jovem, também se reinventou e festeja onde for preciso. O próprio primeiro-ministro, António Costa, já reconheceu que as festas, clandestinas ou legais, que se realizam por todo o País, são os principais polos de difusão desta 4ª vaga da pandemia.Os empresários da noite classificam os apoios do Estado concedidos até agora como insuficientes - no âmbito do programa Apoiar, subsídio de apoio à tesouraria, o setor dos bares e discotecas recebeu 47,5 milhões de euros. Na maior parte dos casos, porém, não entrou dinheiro em caixa, mas foi preciso continuar a pagar as contas. Muitos funcionários não viram os contratos renovados, foram dispensados e vivem de ajudas. Com a indústria da noite parada, sofrem empresários, trabalhadores, artistas, fornecedores, seguranças e tudo o que gravita à volta deste setor colocado no topo dos locais de risco de infeção, pelo convívio, pela socialização e pelo descontrolo potenciado pelo álcool.Segundo José Gouveia, da Associação Nacional de Discotecas, antes da pandemia existiam cerca de três mil espaços de diversão noturna, sendo a perspetiva de retoma muito negativa: "Acredito que, neste momento, temos 60% dos espaços falidos e chegaremos, com certeza, aos 90%, se mantivermos as portas encerradas até ao fim de agosto."