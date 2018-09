Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O alvorecer da canção pop

Uma capa foleira falsamente japonesa para uma genial jóia musical com uma vibração melódica muito inglesa.

Por Adolfo Luxúria Canibal



Quando no início do milénio uma vaga de bandas ‘em The’, maioritariamente de ‘garage rock’, despontam na esteira dos The Strokes e dos The White Stripes, criando um frenesim de renascimento rock como há muito se não via, de Liverpool surgem os The Coral. Formados em 1996 por Ian Skelly (bateria) e Paul Duffy (baixo), a que se juntam James Skelly (voz), Bill Ryder-Jones (guitarra), Lee Southall (guitarra) e Nick Power (teclas) são inseridos nessa onda revivalista apesar do pouco em comum que tinham com os seus pares e com o blues ou o post-punk em voga, pois a sua música, de fino recorte pop, era muito mais uma original mistura de psicadelismo, mersey beat, folk-rock e soul. Ainda assim, o seu primeiro álbum, homónimo (2002), atinge o top 5 britânico. Mas depressa o seu lugar de primeira banda inglesa do renascimento rock é esquecido, com os The Coral a serem ofuscados mediaticamente pelos The Libertines. E foi na sombra que prosseguiram o seu exemplar percurso musical, com trovas dignas de figurar no panteão das melhores canções pop britânicas de sempre, em álbuns como ‘Magic and Medicine’ (2003), ‘Nightfreak and the Sons of Becker’ (2004) e ‘The Invisible Invasion’ (2005), que chega ao top 3 britânico. No início de 2008, editado ‘Roots & Echoes’ (2007), em que se destacou pelos singulares arranjos de cordas, Ryder-Jones abandona o grupo, devido aos ataques de pânico que o acometiam ao subir a palco. E enquanto os Arctic Monkeys pulverizam as atenções mediáticas na Grã-Bretanha, os The Coral editam a colectânea ‘Singles Collection’ (2008), numa espécie de compasso de espera de adaptação à nova situação. Finalmente sai ‘Butterfly House’ (2010), que apesar da belíssima recepção crítica seria o último disco da banda durante muito tempo. De facto, só anos depois os The Coral voltam a dar sinais de vida com ‘Distance Inbetween’ (2016), que traz Paul Molloy no lugar de Lee Southall. E agora este ‘Move Through the Dawn’ vem provar que os The Coral continuam uma extraordinária máquina de refinadas canções pop a roçar a perfeição!



