O amor das árvores

O Jardim Botânico do Porto é um dos grandes lugares de contemplação e melancolia. De amor

Por Francisco José Viegas | 01:30

Título ‘Jardim Botânico do Porto. 150 Anos de Culto pelas Plantas’

Autoras Teresa Andresen e Ana Catarina Antunes

Editora Arte e Ciência

O prefácio de Nuno Ferrand de Almeida chama a atenção para um "primeiro encontro entre ciência e arte, entre as ciências médico-naturais e da agricultura" sempre presente na história do Jardim Botânico do Porto (e da Quinta do Campo Alegre) – e faz bem, porque esse encontro é decisivo. Teresa Andresen e Ana Catarina Antunes contam essa história de encontros e de vicissitudes, de entusiasmo e de melancolia, sempre com as plantas (e o "culto pelas plantas") em cenário de fundo.O Porto é uma cidade que ama as árvores – e é pena que não as valorize ainda mais, depois de ter passado uma certa febre de construção despudorada. Não é por acaso que foi no Porto que nasceu um dos blogues mais importantes da internet lusa, o ‘Dias com Árvores’, repositório dessa paixão pelas plantas, pela botânica e pela contemplação – e pelos jardins, pelos becos onde sobrevive uma japoneira, pelos segredos de uma trepadeira, pelas sombras de um liquidâmbar que se enamorou pela terra. Nem é por acaso que o Porto conserva as grandes árvores e se passeia sob elas. Para isso não precisa de discursos grandiloquentes sobre ecologia, natureza ou "produtos biológicos". Claro que o projeto e o significado do Jardim Botânico, com a sua ligação à universidade, lhe emprestam um estatuto especial, mas o amor pelas árvores e pelas plantas é o centro da sua existência desde a sua criação por Américo Pires de Lima em meados do século passado.Um dia, na Indonésia, uma amiga propôs-me um passeio pelo Jardim Botânico ao sábado – uma grande extensão no sopé das montanhas, a uma hora da cidade. Centenas de pessoas estavam sentadas no chão, quietas, comendo ‘nasi goreng’. Que estão elas a fazer? "A olhar para as árvores." Essa arte, a da contemplação das árvores é melhor do que muitas das terapias da moda. Olhar para uma árvore não é só um exercício literário (veja-se o belo texto de José Carlos Seabra Pereira neste livro, "O Destino Literário do Jardim", em torno de Sophia de Mello Breyner ou Ruben A.): é uma entrega a um amor verdadeiro que cresce independente de nós.