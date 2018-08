Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“O calor é a catástrofe que mais mata", diz Manuel Costa Alves

O meteorologista Manuel Costa Alves foi durante 14 anos a cara do tempo na televisão portuguesa e continua a avisar-nos sobre o impacto das condições atmosféricas na nossa vida. Não é de estranhar para quem sempre assumiu causas e paixões

Por Vanessa Fidalgo | 00:30

Manuel Costa Alves foi a cara do tempo na televisão e o primeiro a ter coragem de falar nas mortes pelo calor. Já reformado, nunca parou de refletir sobre as condições da atmosfera e o seu impacto na vida dos homens.



Depois de um verão ‘fraquinho’ veio uma onda de calor. O que está a acontecer ao tempo?



Bendito verão ‘fraquinho’. Mas, desde quarta-feira, soltaram-se outra vez os calores. Até final de julho, a atmosfera ‘quis’ que a circulação do ar no nosso território tivesse trajeto atlântico e daí os protestos de quem gosta de férias de bronze ao peito. Na situação normal de verão, o anticiclone dos Açores posiciona-se estavelmente a noroeste e próximo da Península Ibérica. Forma-se uma depressão de origem térmica que, com algumas variações, condiciona o estado do tempo durante dois a três meses. Mas, com períodos de recorrência variável de cinco a sete anos, há verões menos quentes e menos secos e, portanto, com baixo número de incêndios e de área ardida. Foi o que de melhor nos podia ter acontecido, depois do verão e parte do outono calamitosos em 2017.



A que se devem as mudanças?



Não podemos remeter a explicação de todos os acontecimentos atmosféricos anómalos para a esfera do aquecimento global produzido, em grande parte, pelas emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Mas, realmente, nos últimos 20/30 anos, a instabilidade do funcionamento da atmosfera tem aumentado e passaram a ocorrer comportamentos anómalos mais frequentes e fenómenos extremos mais intensos. Desde 2003 registamos ocorrências de ondas de calor sem paralelo no passado.



Neste cenário, o que poderá acontecer aqui em Portugal?



Deverão acontecer efeitos mais severos do que aqueles a que estávamos - mal - aclimatados. Embora de repercussão mais lenta, a subida do nível do mar, conjugada com situações mais frequentes de vento muito forte, originará um incremento dos (já conhecidos e sofridos) processos erosivos do litoral. E teremos ainda mais situações de emergência de proteção civil onde a ocupação humana se expandiu. Ou as repetidas catástrofes na floresta que estão na ordem do dia, não só em Portugal e na Grécia, como na Suécia e na Califórnia. Mas destaco as ondas. Entre 2003 (já nos esquecemos, mas foi catastrófico) e 2013 faleceram 6320 pessoas vitimadas por causas relacionadas com exposição a excesso de calor - dados do Instituto Ricardo Jorge. Nesse período de 11 anos, perderam prematuramente a vida mais de 1000 pessoas em cada um dos verões de 2003, 2006, 2009 e 2013. Entre 1980 e 2003 (em 24 anos), tinham-se registado dois verões (1981 e 1991) com ondas de calor que geraram excedentes de mortalidade superiores a mil em cada um desses anos. Até 2013, as autoridades divulgavam os excedentes de mortalidade produzidos pelas ondas de calor, mas deixaram de o fazer e temos o direito de exigir que o façam. Ainda não interiorizámos que as ondas de calor possuem duas frentes de catástrofe: na floresta e na saúde. E, ao inverso da filosofia de proteção civil, colocamos em lugar de destaque quase único as necessárias preocupações com a defesa da floresta e tornamos invisíveis os impactos do calor na saúde. Não me canso de dizer que esses impactos do calor são, no nosso país, as catástrofes naturais que, desde o sismo de 1755, produzem maior número de vítimas.



O que devíamos fazer para nos protegermos?



Temos muitos problemas de ordem estrutural. Nas faixas costeiras, temos sobreocupação humana contra os equilíbrios ecológicos. Nas áreas metropolitanas, a sua evolução não considerou os impactos de proteção civil. No Interior, onde despovoamento e desordenamento originam mais despovoamento e desordenamento, condenamos o território à inação. A Proteção Civil possui uma profunda deformação socorrista, gerada por uma sociedade e por direções políticas com valores centrados na reação ao que acontece. A prevenção, que atenuaria a necessidade socorrista, nunca é encarada como valor estratégico. E se continuarmos com incrementos anuais das emissões de GEE superiores a duas partes por milhão (ppm) em volume de ar, estaremos a vinte e poucos anos de atingir o limite crítico de aumento de 2º C da temperatura média global.



É verdade que queria ir para Letras?



Sim, mas, por razões económicas, as circunstâncias obrigaram-me a outro percurso. Não escolhi a Meteorologia. A estudar e a trabalhar foi o que apareceu. Na altura, não havia Centrais de Atendimento - não quero designá-las por call centers… Mas este acaso foi muito bom. Descobri a beleza de voar pelos vastos horizontes de como funciona a atmosfera e pelos processos físicos e químicos nela intervenientes. Simultaneamente, pude manter o interesse por várias vertentes da expressão do engenho humano, vencendo a dicotomia muito enraizada entre artes e ciências sociais, de um lado, e ciências da natureza, do outro. É preciso levar letras às ciências e ciências às letras.



Como foi a infância em Castelo Branco?



Como já não se pode hoje. Na rua, sem telefone nem computador. Com bolas, berlindes, arcos, bilhardas, carrinhos de rolamentos feitos por nós, brinquedos de madeira, circos todos os anos a acampar próximo de casa, barrocal à mão com cowboys atrás das pedras, lagartixas, fisgas para apanhar pardais, etc. Mas se falasse de carências estendia um lençol infindável. Foi a sociedade que calhou à minha infância.



O que faziam os seus pais?



Contavam os tostões para poderem criar e educar (como se dizia) duas raparigas e este menino mais novo. Foi o sonho deles e chegaram lá.



O que lhe despertou, enquanto estudante, a consciência política?



A passagem de Humberto Delgado por Castelo Branco foi um clarão. Deparar com a cabeça partida do professor de Matemática, no dia seguinte ao da concentração na Covilhã, foi o máximo para a turma espantada. A influência de um familiar que trazia a escola da resistência à ditadura foi decisiva para que, quando em Coimbra, tivesse entrado na luta estudantil contra a ditadura. E a prosseguisse em Lisboa.



Na Universidade de Coimbra participou em ações clandestinas e quase foi expulso. Que tempos eram esses? Não tinha medo?



Muita gente entrou nos movimentos estudantis. Muita passou mal, foi presa e torturada. As ações clandestinas em que participei não foram descobertas pela PIDE, a polícia política. Tivemos sorte e algum engenho. Imagine o gozo que dava lançar resmas de panfletos com mensagens contra a ditadura do último andar da Faculdade de Medicina de Coimbra. E fazer as coisas de tal maneira que não nos diferenciassem de qualquer colega que tinha acabado de sair das aulas. Chegar à rua e ver os papéis a serem apanhados e lidos. Enfim, há muitos episódios de uma geração que tinha e não tinha medo. Conhecíamos o risco, trabalhávamos a vontade e a mente para o caso de virmos a ser presos. Pensávamos que transformar a sociedade para os nossos ideais de liberdade, justiça e igualdade estava ao alcance do esforço que fazíamos. Depois fomos verificando que era muito difícil e continua a ser.



Depois foi para Timor e, mais tarde, abraçou a luta independentista. Pode dizer-se que é um homem de causas e fortes paixões?



Fui chefiar o Serviço Meteorológico de Timor, cumprindo serviço militar em comissão civil. Na altura, o Serviço Meteorológico Nacional não tinha meteorologista para colocar lá e foi a sorte grande que saiu a este então jovem aprendiz dessa arte, com dois anos de profissão, que nunca tinha chefiado nada e que fica pasmado quando o chefe da secretaria se lhe apresenta para o primeiro despacho. O tão incensado e mítico despacho de que os dirigentes me falavam em Lisboa. Foi a sorte grande para quem, mobilizado para a Guiné, decidira não fazer a guerra e desertar. Em Timor nasci verdadeiramente para a Meteorologia. Foi lá que, entregue a mim próprio, passei de profissionalmente miúdo a profissionalmente desejoso de ser mais profissional. Ali percebi a importância social da minha profissão e a beleza do conhecimento e do conhecimento aplicado. Isto em 16 mil quilómetros quadrados habitados por um povo cuja história e histórias fui absorvendo. Uma segunda pátria. E, claro, quando o sonho de abril ali desembarcou, era em independência que via aquele povo. Os ‘anos negros’ vivi-os em Lisboa, apoiando com o que podia para que aquela terra se livrasse da barbárie e fosse independente. Foi e é uma causa e uma paixão.



Quando apresentou o ‘Boletim Meteorológico’ na televisão, alguma vez recebeu cartas de pessoas descontentes com as previsões?



Houve sempre uma relação cortês e, até, afetiva com as pessoas. Em cada tempo há uma consciência social das possibilidades que temos. Venho de uma Meteorologia de antes dos satélites e da informática, uma Meteorologia que apenas podia elaborar previsões, com grau apreciável de subjetividade, para o dia seguinte. Não imagina a revolução que aconteceu nas nossas cabeças quando, em 1970, observámos as primeiras imagens de sistemas nebulosos organizados muito diferentemente da perspetiva de quem os vê de baixo para cima, ou de cima para baixo num avião, e à escala local. A partir de 1983 passámos a trabalhar com mais rede, que a informática nos estendeu e, gradualmente, fomos melhorando as capacidades de resposta dos modelos físico-matemáticos de previsão. De maneira que, entre as reações dos anos 1970 e as de hoje, vai a distância própria de quem seguiu e compreendeu a evolução. Levei sempre com humor, na desportiva, a conversa sobre os ‘mentirologistas’. Sabia que a nossa ciência aplicada estava a avançar e a conseguir cada vez melhor. E assim continuará; a prova está à vista. Esta onda de calor foi prevista com 4-5 dias de antecedência. É a evolução do conhecimento científico.



O que pensa do atual estado da democracia?



Que é mau. Está pobre, estagnada, sem ideais, com baixíssima cultura política e humanista, adoradora do deus-dinheiro, sem gosto pela participação cidadã, com fraquíssima consciência moral. E exibe como valores o que detestamos: vanglória, autoelogios, imodéstia, espírito de claque, clientelismo, mentalidade corruptível e corruptora. Anseio o contrário, mas sei que é um ideal e exige o empenhamento de muitos para que a sociedade o queira e o imponha. Mas, claro, nenhuma ditadura é melhor do que esta pobre democracia.



Também deu aulas. Como é o desafio de lidar com as gerações mais jovens?



Dei aulas enquanto frequentava a Faculdade de Ciências, numa fábrica de pré-esforçados para a construção civil localizada entre Belas e Pero Pinheiro. Houve uma greve dos operários do mármore em Pero Pinheiro, em que os trabalhadores reivindicavam um aumento de salário. Em troca, a administração ofereceu-lhes uma escola para tirarem a 4ª classe e poderem emigrar legalmente. O meu amigo, Barros Moura, que mais tarde foi deputado e dirigente do PCP, tinha sido expulso da Universidade de Coimbra e foi abrir a escola na fábrica de que o tio era proprietário. Ao fim de um mês, conseguiu emprego em Coimbra e passou-me o trabalho. Quatro horas diárias, ao fim da tarde, a alfabetizar desde quem era analfabeto a quem queria o diploma da 4ª classe ou do 2º ano da escola industrial. Aos 20 anos, recebi ali lições de vida e para a vida. Quando acabou, dei aulas no Regimento de Sapadores Bombeiros a bombeiros e às suas famílias. Imagina-se no fim de um dia de trabalho a ter aulas de Física e Matemática dos 7º ao 9º anos de escolaridade? E das mesmas disciplinas do 10º e 11º anos? Imagina? Era um massacre. Rebentava com eles. Era assim no tempo da ditadura. Também dei aulas em Timor e foi um gozo. Ludibriar as regras que impunham que não pudessem falar em tétum nas aulas, encomendar-lhes a recolha de histórias e lendas nas suas aldeias ou em Díli. E aqueles adolescentes timorenses eram tão límpidos e afetuosos… Já aposentado, lecionei durante cinco anos no Instituto Politécnico da Guarda e, se o acaso me tivesse destinado ser professor, de certeza que teria sido muito bom.



Como está a ser a reforma em Castelo Branco? Ainda prevê o tempo?



É uma reforma sempre ocupada, agora com maior diversidade. Onze anos a dirigir um grupo de teatro e poesia com professores aposentados, grupos cívicos em defesa do Tejo, da albufeira que abastece de água o Concelho de Castelo Branco e parte de outros e do barrocal de Castelo Branco como parque natural reconhecível pela UNESCO. Além disso, dois livros de poesia publicados, este ano e em 2016, coluna num semanário regional e, claro, Meteorologia (diariamente via internet) e conferências por aqui e por ali. Dou comigo sempre com a profissão dentro de mim. Mas, nesta fase da vida, a poesia é um abrigo e uma salvação.



Acredita que o estado do tempo pode mesmo influenciar os estados de alma?



Passei a primeira parte deste verão a fechar os ouvidos aos protestos contra o tempo fresco. E há tantos exemplos… como na poesia de José Gomes Ferreira: "Dia de chuva na cidade/ tão triste como não haver liberdade."





Os objetos do senhor do tempo



Relógio – Agora, com os telemóveis, há muita gente que deixou de usar, mas eu mantive o relógio no pulso. Gosto de ver as horas assim.



Cigarro - O tabaco maldito, esse vício que não consigo vencer. Comecei a fumar com 17 anos, quando saí dos braços da minha mãe. É uma companhia para os dedos. Mas é uma dependência, claro.



Termómetros – Para controlar a temperatura do interior da casa. Tenho três, pequenos. Antigamente havia sempre um termómetro em casa.



Computador – É diário. Ver notícias, contactar com os outros, aceder à internet com fins profissionais. Ou melhor, a doença profissional é diária, mesmo aposentado. É assim como se houvesse uma guerra e fosse convocado, estava pronto para voltar.



Livros – Muitos de poesia mas também outras publicações, e os assuntos das minhas preocupações com a água, com o Tejo, com Almaraz. Mas são preocupações apartidárias.