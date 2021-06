As mães, todas as mães, são a inspiração do chef João Diogo Mendes que, no restaurante Mãe – Cozinha com Amor, na rua de Dona Estefânia, em Lisboa, as homenageia expondo-lhes as fotografias na parede. Começou com as mulheres importantes na sua vida e depressa se lhes juntaram as mães dos clientes. As fotografias, a preto e branco, estão emolduradas. Neste momento, olham pelo negócio de João Diogo Mendes ...