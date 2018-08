Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O dia em que o coração de Lisboa ardeu

Faz 30 anos que as chamas entortaram as colunas de aço do Grandella, derreteram os vidros dos candeeiros das ruas e varreram para sempre uma certa Lisboa.

Por Fernanda Cachão, Miguel Balança e Paulo Fonte | 01:30