O comunista que desertou

Infelizmente, este livro não é uma biografia de Carlos Rates (1879-1961) - mas pode constituir uma interessante introdução ao estudo da figura do primeiro secretário-geral do PCP. Fernando Rosas, no prefácio, menciona esse aspeto decisivo da vida de José Carlos Rates, “o incorrigível” – precisamente, o toque biográfico, tingido da solidão mais devastadora, do opróbrio, do labéu da traição e da apostasia: “O mergulho desencantado nessa espécie de anonimato que o esquecimento ou a desmemória tecem em torno das personagens que se perdem de si próprias.” E isso é o que mais me impressiona na figura de Rates – o extraordinário militante sindicalista que visita “a Rússia soviética” na sequência da revolução bolchevique, que regressa para ocupar o cargo de secretário-geral do Partido Comunista, e que acaba (a 16 de julho de 1931) a pedir a adesão oficial à União Nacional salazarista numa carta publicada no ‘Diário da Manhã’ (“Devo-o à minha consciência de pensador”, escreve ele).Na história do movimento sindical português, Carlos Rates é uma referência na viragem do século e, sobretudo, na década e meia republicana: autodidata, culto, capaz de longos textos e de inflexões teóricas consoante o conturbado contexto em que vive: o republicanismo histórico, a penúria da guerra e a euforia de vitórias aparentes, a questão colonial, a obediência soviética, o sidonismo, Pimenta de Castro, a ameaça de golpes militares, a descrença e, finalmente, a falta de argumentos para defender o indefensável – e de que o seu livro ‘A Rússia dos Sovietes’, de 1925, é exemplo –, mas mantendo sempre uma espécie de ‘núcleo duro’ das suas preocupações sociais. O gérmen estava lá: a desconfiança em relação aos partidos. Na sua “aproximação ao modelo russo, Rates continua contra a existência do parlamentarismo. Sempre avesso ao que considera a ditadura dos partidos, quer sejam os sindicatos os detentores do poder, através da CGT”, como escreve Pedro Prostes da Fonseca. No fio do tempo, em 1919 é visível que “Rates e Salazar não se conhecem, mas partilham uma preocupação: resolver o problema das subsistências de um País mergulhado numa terrível crise”.