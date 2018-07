Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O homem que não foi mais um herdeiro

Extensa biografia de José Manuel de Mello recorda o empresário determinado que chegou a perder tudo mas regressou para triunfar

Por Raquel Oliveira | 00:30

Ele tinha preparado a sua vida ara ser um ‘playboy’. Até tinha comprado um barco, em Inglaterra, "para ir dar a volta ao mundo". O projeto não passaria afinal de "uma grandessíssima fantasia", como lhe chamaria a mãe e José Manuel de Mello não teve outra alternativa senão entrar, aos 20 anos, ao serviço dos negócios da família. Só a juventude explica que pudesse sonhar com uma vida de ‘dolce far niente’, ele que tinha sido educado nos valores da Companhia União Fabril (CUF): "Valorizar o trabalho, ser rico sem ostentação e usar corretamente a fortuna", como descreve Miguel Figueira Faria, na biografia ‘José Manuel de Mello - A cultura da União’, publicado pela Bertrand. O "empresário sem medo" (1927-2009) é o benjamim de uma das famílias mais ricas do País, que lidera um dos grupos industriais mais influentes da Europa.



A diferença de idades entre José de Mello e os três irmãos mais velhos não terá sido fácil. "Não confio em ninguém senão nos meus pais", confessará a então criança a uma prima. Mas aos 17 anos, já com todos os irmãos casados, torna-se uma espécie de filho único com uma relação muito próxima com a mãe, Amélia da Silva de Mello. "Sempre foi uma companheirona, com quem andei a cavalo, no Alentejo, horas e horas", contará anos mais tarde. Do pai, Manuel de Mello, ficaria a cultura de discrição e a forma de trabalhar: "Juntava as pessoas, ouvia e decidia, mantendo-se permanentemente informado".



A idade adulta atenua a diferença entre os irmãos que uma sucessão de tragédias, entre doenças e mortes na família, irá unir ainda mais. As responsabilidades surpreendem-no então quando planeava descobrir o Mundo. Para trás ficam os estudos iniciados, mas nunca aprofundados, no Instituto Superior de Agronomia.

Imerso nos negócios



A sua vida passa então a ser entre a rua do Comércio, escritório das empresas do grupo CUF, e a rua dos Douradores, de onde dirigia a Sociedade Geral, acompanhando os movimentos da frota e vigiando os interesses da Companhia Nacional de Navegação. O seu interesse estende-se rapidamente à área financeira, passando a liderar a Companhia de Seguros Sagres e inteirando-se da atividade do banco José Henriques Totta. A divisão das atividades no seio da família, entre José de Mello e o seu irmão Jorge Caetano, facilita a concentração nas várias frentes industriais. Muitas vezes, as forças para as batalhas são recuperadas na caça, uma paixão da adolescência. O Monte da Ravasqueira, herdade de Arraiolos comprada um ano depois da morte do avô, torna-se o local por excelência do lazer em família. Em 2001, José de Mello garantia não trocar "um fim de semana no campo por qualquer festa mundana em Lisboa". A experiência, nacional e internacional, irá transformar o jovem sonhador num empresário determinado, focado nos negócios e na família. E nem a extinção em 1975, por decreto, do grupo fundado por Alfredo da Silva, o fará baixar os braços.



Nos anos 90 regressa a Portugal e funda do Grupo José de Mello, manifestando uma capacidade empreendedora surpreendente, como mostra esta biografia. Com quase 500 páginas, o livro detalha os episódios mais marcantes da vida do empresário. A influência do grupo de José de Mello, que mantém a matriz familiar, prolonga-se até hoje, por exemplo, na construção e gestão de autoestradas e hospitais.