“O meu amigo sargento teve morte imediata”

Fui à inspeção no mês de junho do ano de 1965, pois estava na idade. Manifestei desde logo o meu desejo de integrar um dos cursos de paraquedistas. Para minha alegria, foi-me proposto efetuar as devidas provas logo em agosto desse mesmo ano. O curso englobava duas provas distintas, a primeira médica e a outra física. Na primeira, dos 49 candidatos iniciais ficámos apenas 11. Mas depois das provas físicas ainda ficaram pelo caminho mais dois candidatos.

Foi assim que fiz a recruta, como voluntário, com início em setembro de 1965, no Regimento de Caçadores Paraquedistas, na base de Tancos.

Estive nove meses nesta grande unidade militar, tendo durante este período um mês de prática de paraquedismo. Seis messes depois já tinha boina verde e ‘brevet’. Depois deste período, em Tancos, fui destacado para uma comissão em Moçambique. Em Maputo (ex-Lourenço Marques) estive um mês em treino instintivo.

A 4ª Companhia, que eu integrava, ficou sedeada na Beira, onde foi formado o Batalhão de Caçadores Paraquedistas com o número 31.

Durante toda a minha permanência de dois anos em Moçambique, a 4ª Companhia executou múltiplas ações com duração média de quatro dias, com exceção da operação Cilindragem, que decorreu durante dezasseis dias.

O deslocamento utilizado para atingir as áreas de atuação comportava normalmente várias fases: movimento aéreo utilizando aviões Nordatlas; da cidade da Beira para Mueda em viaturas e desta localidade para as Bases de Partida, para depois seguir sempre apeado para as "zonas de ação".

Morto por uma mina

Todas as operações tinham como objetivo emboscadas e golpes de mão. Quando encontrávamos sanzalas do inimigo, todas as cubatas eram destruídas (incendiadas).

Na operação Cilindragem, como em múltiplas outras operações realizadas de madrugada, entrámos na mata no Vale Miteda, zona dominada pelo inimigo e de " impossível" acesso, como se dizia. mas ali, naquele trilho, um sargento detonou uma mina que estava reforçada com uma granada de fósforo! O meu amigo sargento teve morte imediata.

Felizmente para mim e alguns outros camaradas, a granada de fósforo não rebentou e, por isso, tenho esta oportunidade de referir parte do historial da minha comissão em Moçambique. Dada a minha proximidade ao local onde o sargento foi atingido por uma mina, eu também fui atingido por vários estilhaços. Ainda hoje tenho alguns problemas auditivos causados pelo sopro do rebentamento. No preciso momento do ataque, estivemos frente a frente, olho a olho, com o inimigo.

Apesar de estar ferido, estive nessa noite sempre em ação contra o inimigo. Por esta atitude fui chamado pelo governador Baltazar Rebelo de Sousa ( pai do nosso atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa), para receber um prémio da província.

Todavia, tive de rejeitar a oferta, pois se aceitasse abandonava os meus colegas de companhia, uma vez que o prémio contemplava um mês de férias na metrópole (Portugal). Nunca os deixaria! Depois do fim da comissão, no dia 10 de junho de 1969, Dia de Portugal, fui chamado a Évora para ser condecorado com a Cruz de Guerra de 3ª Classe.

Quero aproveitar para prestar aqui homenagem à 4ª C.C.P, a ‘Guarda Imperial’, tal qual éramos reconhecidos. Agradeço a todos os oficiais, sargentos e praças que me acompanharam e deram o seu grande apoio, solidariedade e camaradagem no desempenho de todas as missões de que fomos incumbidos. Mas a minha homenagem maior vai para os meus camaradas caídos em combate.