"O ‘meu’ teatro é tudo o que eu não quero perder"

Maria do Céu Guerra recebeu este mês o prémio de Melhor Atriz Europeia, atribuído pelo Festival Internacional de Teatro. Um prémio que distinguiu uma carreira ímpar e coerente com a linha que sempre quis traçar para o ‘seu’ teatro. Com 54 anos de carreira, continua em palco. Até dia 21 é possível vê-la na comédia negra ‘A Torre de Babel’, na Barraca, em Lisboa, claro.

O que sente por este prémio?

É uma honra enorme. O diretor do festival, Jordan Plevnes, já tinha concedido um prémio Pessoa, em 2008, a Vasco Graça Moura e outro a Manuel de Oliveira. Conhece, portanto, a cultura portuguesa. Conhece bem o nosso país e, embora eu nunca o tivesse visto, nas primeiras horas de conversa parecia que nos conhecíamos de toda a vida. Percebi que a enorme vontade que orienta esta gente é a paz e o europeísmo. Sonho difícil de perseguir no isolamento dos Balcãs, onde as feridas de guerra fazem com que os países contactem pouco. Os festivais de arte organizados pela Macedónia têm feito muito pela aproximação daqueles povos, mais que os políticos. Conheci compositores, poetas, encenadores e atores. Vim encantada. Tive a deliciosa companhia do meu filho que tornou isto tudo melhor ainda.

O presente motiva-a mais ou menos para fazer teatro?

Há um retrocesso político no Mundo e um retrocesso cultural nas relações humanistas. Mas são tudo ciclos. Há os períodos das revoluções e aqueles em que andamos para trás. Por agora, a pressão do grande capitalismo está a ganhar e assiste-se ao triunfo da mentira, das novas filosofias da pós-verdade e de muita coisa que tem envenenado a ética da sociedade em que vivemos. Nós já sabíamos que uma mentira repetida muitas vezes transforma-se em verdade, mas também aprendíamos que isso não era uma coisa boa. Neste momento, a verdade e a não verdade são homólogas, têm o mesmo valor moral. Ora isto é uma afronta para uma geração inteira, que é a minha, e que ainda cá anda.

E isso reflete-se no teatro que a Maria do Céu gosta de fazer…

O teatro que eu gosto de fazer tem por objetivo superior e único o das pessoas saírem do espetáculo mais sensíveis, mais inteligentes, mais interessadas nos outros e na boa evolução do mundo. Mesmo que as coisas que estamos a mostrar sejam terríveis! Isso às vezes é preciso para que se saia mais humano. Esse é o teatro que me interessa. Não me interessa fazer mais nada.

O que acha que sempre distinguiu A Barraca?

Muita coisa. Primeiro, o compromisso de não andar atrás das peças que têm papéis em que poderíamos brilhar, mas sim o de tentar pensar antes naquilo que gostaríamos de deixar às pessoas. Não é aquela coisa um bocadinho antiga da ‘mensagem’ - porque a gente não tem a possibilidade de ensinar nada a ninguém - mas temos a possibilidade de emocionar as pessoas, de as tornar mais sensíveis. Ir a lugares onde o teatro não vai, estar perto de gente com quem nunca pensámos conviver e fazer com que fiquem um bocadinho de nada diferentes quando nos vamos embora.

Não é mais difícil emocionar as pessoas agora?

As pessoas têm mais informação. Mas informação não quer dizer cultura nem sensibilidade. Às vezes, a informação baralha--se toda e até faz das pessoas seres menos sensíveis. Agora temos mais público e mais gente culta - também vivemos há 40 anos a desbravar a iliteracia em que o 25 de Abril encontrou Portugal – mas antigamente também havia muita gente verdadeiramente apaixonada pelo teatro e que não tinha o acesso que hoje felizmente existe.

Estudou Filologia Românica. A ideia, nessa altura, não era ser atriz?

Eu queria ser escritora de romances e novelas. E, além disso, escrevia poesia (mas naquela altura toda a gente escrevia poesia). Já eu passava as minhas tardes a inventar ficções. E tinha quase a certeza absoluta de que ia ser escritora! Depois fui para a faculdade e editaram-me um livro – que, felizmente, se perdeu no tempo! Mas depois entrei para o teatro da faculdade, seguindo-se a Casa da Comédia e o Teatro Experimental de Cascais. A partir do momento em que comecei a fazer teatro deixei de ter a necessidade de ter de escrever para comunicar. Pessoas como eu sentem que nós não devemos escolher o teatro... o teatro é que deve escolher-nos a nós. De outra forma, o teatro estava superlotado de gente, porque todos temos um bocadinho de ator. Por muito que a gente se ponha em bicos dos pés, tem de ser o teatro a dizer "anda cá, podes entrar". Eu fiquei à espera disso, como se fosse uma evidência.

A evidência chegou...

Não. O teatro deixou-me estar. Como a gente faz com o gato e com os cachorros... eles estão ali, a morder o pé do sofá, mas a gente deixa-os estar. Fui fazendo coisas para ver se era capaz. E fui. E ainda hoje é um bocadinho assim. De vez em quando penso: "É hoje que se vai ver que eu não sirvo para isto!"

O que faziam os seus pais? Gostaram que tivesse enveredado por esta profissão?

A minha mãe era jornalista e locutora e aceitou lindamente. Ela gostava imenso que estivéssemos ligados à vida cultural.

E o seu pai?

O meu pai teve a pouca sorte de se empenhar na campanha do general Humberto Delgado, em 1958, e depois teve de se exilar de 1958 a 1974 na Bélgica. Quando voltou já era velhote.

Visitava-o na Bélgica?

Sim, e ele vinha cá de vez em quando. Não estava proibido de vir a Portugal mas, de cada vez que vinha, tinha grandes complicações com a polícia. Chegou a estar preso. Eu verdadeiramente nunca vivi com ele.

A luta política dele marcou-a?

Bastante. A minha mãe estava separada dele desde os anos 50 e lembro-me que passávamos junto da prisão do Aljube e olhávamos lá para dentro para ver se o víamos e se lhe dizíamos adeus. A minha mãe conservou sempre uma grande ternura e amizade por ele.

Foi fácil conciliar os desafios da profissão com os filhos?

Isso foi uma coisa que eu nunca consegui bem resolver. Estava muito envolvida naquilo que era a minha arte e, além disso, tinha uma mãe que me tinha educado muito bem e que se predispunha a educar os meus filhos. Com ela, eu tinha a certeza de que eles iriam ser educados, felizes, inteligentes, sensíveis. Eu não tinha a certeza de que iria consegui-lo. Além disso, era uma vida difícil. Não havia televisões nem horários mais compatíveis. Havia só uma folga por semana.

Houve alturas em que esteve mais exposta, a trabalhar na televisão. Mas, geralmente, recolhe-se. Não é a sua vocação?

Não, não é. A televisão pressupõe um tipo de relações e um ‘estar na montra’ permanente. Eu gosto muito do trabalho que faço e isso obrigar-me-ia a desistir da permanência dentro do teatro, das encenações, das escolhas das peças. E isso, o ‘meu’ teatro, é tudo o que eu não quero perder.