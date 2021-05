Quando se fala em Liverpool surge de imediato o nome dos The Beatles. Mas Liverpool foi muito mais do que os The Beatles, mesmo nos anos em que estes dominavam o mundo e as tabelas de vendas de discos. Desde logo foi berço do ‘Merseybeat’, o género musical do início da década de 60, influenciado pelo ‘skiffle’, o ‘rock and roll’ e a ‘pop’, que foi baptizado a partir do nome do rio da cidade, o Mersey, e que para alé...