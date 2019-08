O preço e as dores do regresso às aulas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As férias estão a chegar ao fim e, para quem tem filhos, é altura de preparar o início de um novo ano escolar. Este ano, as famílias portuguesas planeiam gastar, em média, 363 euros em material. Uma fatura pesada que se junta a outras preocupações dos pais no mês em que mais de dois milhões de alunos portugueses estão de regresso às aulas.Mochilas, cadernos, canetas, equipamento para educaçã... < br />